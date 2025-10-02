Las empresas de servicios portuarios de la Bahía ratifican su compromiso por la competitividad

La Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras (Aesba) ha celebrado esta semana su asamblea general de 2025 en la ciudad autónoma de Ceuta con una treintena de empresas asociadas participantes.

Durante la asamblea, las empresas asociadas ratificaron su compromiso de seguir luchando por los intereses de la comunidad portuaria, especialmente en un escenario en el que, pese a la colaboración constante con los diferentes estamentos, persisten resistencias que dificultan la mejora de la eficiencia en los procesos logísticos.

Los participantes coincidieron en la necesidad de afianzar la competitividad del Puerto de Algeciras frente a otros enclaves del entorno, insistiendo en que el trabajo coordinado con instituciones públicas y privadas resulta clave para garantizar el liderazgo en tráficos y servicios portuarios.

La elección de Ceuta como sede de la asamblea refleja no solo la estrecha relación institucional, sino también la visión estratégica de Aesba para consolidar una red de colaboración transfronteriza que potencie el desarrollo económico de toda el área del Estrecho.

La jornada concluyó con un mensaje unánime: la comunidad portuaria seguirá avanzando unida, defendiendo sus intereses comunes y promoviendo soluciones que fortalezcan la competitividad, la eficiencia y la excelencia en el servicio.