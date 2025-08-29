El Puerto de Algeciras recibe una visita de la embajada de China en España para reforzar lazos comerciales

Una delegación de la embajada de la República Popular China en España ha visitado en la mañana de este viernes el Puerto de Algeciras, donde fue recibida por el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, y parte del equipo comercial. La representación china estuvo encabezada por el Primer Secretario y director de la Sección Consular de la Embajada, Zhang Jin, acompañado por el agregado consular Liu Haixi y el vicepresidente de la Asociación de Chinos en Andalucía, Chen Sumiao.

Durante el encuentro se repasó la estrecha relación comercial que une al puerto del Estrecho con China, consolidada tras la firma en 2018 del Memorando de Entendimiento Algeciras-Ningbo, rubricado durante la visita de Estado del presidente Xi Jinping a España.

La delegación mostró especial interés en el funcionamiento del "puente" marítimo del Estrecho, que garantiza un flujo constante de mercancías transportadas en camión entre Europa y Marruecos, así como en el crecimiento del tráfico de pasajeros y vehículos en las líneas que conectan los puertos de Algeciras y Tarifa con Tánger. Además, se abordaron los últimos datos de exportaciones andaluzas hacia el mercado chino, entre los que destaca el incremento del 150% en el envío de aceite de oliva.