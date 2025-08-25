Baleària y DFDS se quedan con las rutas de Armas Trasmediterránea en el estrecho de Gibraltar

La naviera Armas Trasmediterránea ha cerrado un acuerdo histórico para la venta de sus operaciones, incluyendo la totalidad de sus actividades en el estrecho de Gibraltar, que serán gestionadas por Baleària y DFDS. La operación supone un cambio significativo en la gestión del transporte marítimo entre la Península y el norte de África, así como en los trayectos entre Algeciras, Ceuta y Tánger Med. La operación, pendiente de aprobación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), comprende la gestión de 15 buques y la integración de unos 1.500 trabajadores. La culminación de las operaciones se prevé para 2026, una vez recibidas las autorizaciones de competencia.

Baleària adquirirá la actividad de Armas en Canarias, el mar de Alborán y parte de las líneas del Estrecho, incluyendo el buque Ciudad de Málaga y la concesión de Algeciras, mientras que el grupo danés DFDS —que en enero de 2024 ya adquirió FRS Iberia Maroc— se queda con la mayor parte de las rutas del Estrecho, incluidos los buques Volcán de Tamasite y Villa de Agaete. La operación incluye los permisos de operación y la integración de unos 200 empleados, principalmente en Algeciras, Ceuta y Tánger Med. Además, la naviera danesa aumentará su participación en un ferry ro-ro de carga en la ruta Algeciras–Tánger Med, con el objetivo de responder a la creciente demanda del transporte de mercancías en el corredor.

Mathieu Girardin, responsable de la división de ferris de DFDS, destacó que “el crecimiento del mercado en el Estrecho ha superado nuestras expectativas desde nuestra entrada en 2024. Estos buques ya están operando en nuestras rutas, lo que permitirá una transición fluida y una mejora inmediata del servicio”.

Ronny Moriana Glindemann, director general de DFDS en el Estrecho, ha dado la bienvenida a la nueva plantilla procedente de Armas, subrayando que esta integración “fortalece nuestro compromiso de ofrecer un servicio fiable, seguro y de calidad tanto para pasajeros como para carga”.

En 2024, las rutas del Estrecho generaron aproximadamente 66 millones de euros en ingresos, destacando su relevancia para el transporte de pasajeros y mercancías.

Adolfo Utor, presidente de Baleària, ha subrayado que estos acuerdos estratégicos permitirían a la naviera española “alcanzar el tamaño y la capacidad necesarias para competir en un mercado dominado por grandes grupos trasnacionales, garantizando al mismo tiempo la estabilidad de los servicios y del empleo”. Utor añadió que la operación permitirá a Baleària “recoger el testigo de la histórica Trasmediterránea, consolidando la presencia de una naviera local competitiva en Canarias y en el conjunto del territorio nacional”.

Utor destacó además que la aprobación de la operación “garantizaría la cohesión territorial, asegurando conexiones marítimas estables, modernas y regulares, un papel que Baleària ha desempeñado durante más de 25 años y que reforzó durante la pandemia de Covid-19”. Asimismo, subrayó que el reto de integrar estas operaciones será afrontado con “ilusión y entusiasmo, incorporando las sinergias y fortalezas de los nuevos equipos humanos”.

Para Sergio Vélez, CEO de Armas Trasmediterránea, la venta representa “la culminación de un proceso de transformación y reestructuración exigente pero exitoso, consolidando el futuro de la compañía y generando nuevas oportunidades para empleados y colaboradores”.