Los ecologistas denuncian ante Europa y el MITECO el intento de reactivar el Plan de Infraestructuras del Puerto de Algeciras que fue rechazado

Los Verdes de Europa-Tarifa, junto a las organizaciones ecologistas Verdemar y Agaden, han denunciado un intento coordinado y engañoso de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) para reactivar el Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Algeciras, a pesar de haber sido rechazado mediante una Declaración Ambiental Estratégica (DAE) desfavorable, que impide legalmente su aprobación o prórroga.

La alerta surgió tras la información facilitada por Ecologistas en Acción sobre la aparición de nuevas “consultas” en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) vinculadas a una declaración ambiental negativa ya firme. Al analizar la documentación publicada, Los Verdes de Europa-Tarifa detectaron un documento aportado por la APBA —identificado como MITERD 1— que intenta revalorizar proyectos previamente desautorizados, pese a que su impacto ambiental y su sostenibilidad han sido cuestionados incluso por el Tribunal de Cuentas, que advierte de la falta de claridad en los resultados y del incumplimiento de los objetivos inicialmente planteados.

El documento, además, señala actuaciones que carecen de Estudios de Impacto Ambiental, lo que, según denuncian, vulnera las directivas ambientales europeas y contribuye a la degradación progresiva de la Bahía de Algeciras. Durante esta revisión, las organizaciones ecologistas comprobaron que otro documento descargado previamente (MITERD 2) había desaparecido posteriormente del portal oficial, reforzando la sospecha de maniobras administrativas opacas para reactivar un plan ya descartado.

Según denuncian, la APBA estaría intentando reavivar el Plan Director mediante una solicitud de prórroga ante el Consejo de Ministros, un órgano político, esquivando las exigencias legales de la Directiva Hábitats y del Convenio de Aarhus, que garantizan el acceso a la información, la participación pública y la tutela judicial efectiva en materia ambiental.

En este contexto, Verdemar y Agaden–Ecologistas en Acción han presentado un escrito formal ante el MITECO rechazando frontalmente cualquier intento de prorrogar la DAE negativa del Plan Director de Infraestructuras. En su escrito, dirigido a la Subdirección General de Evaluación Ambiental, recuerdan que la Ley de Evaluación Ambiental es clara: solo las declaraciones favorables pueden perder vigencia y ser prorrogadas si el plan no se aprueba en el plazo legal. Cuando la DAE es desfavorable, como en este caso, el plan queda automáticamente imposibilitado para su aprobación, careciendo de cualquier efecto jurídico prorrogable.

“Una Declaración Ambiental Estratégica negativa no genera efectos vigentes ni permite la aprobación del plan. Pretender extender su vigencia es una maniobra ilegal y carente de fundamento jurídico”, señalan las organizaciones ecologistas, que acusan a la Autoridad Portuaria de utilizar estrategias confusas y artimañas burocráticas para mantener vivo un proyecto “obsoleto, ambientalmente inviable y socialmente rechazado”.

Agaden–Ecologistas en Acción ha solicitado además personarse como parte interesada en el expediente, recordando que ya presentó alegaciones en su momento, y exige al Ministerio máxima transparencia y el cierre definitivo de cualquier vía que permita reactivar un plan descartado ambientalmente. Las entidades recuerdan que una DAE desfavorable obliga a replantear el proyecto desde cero y a elaborar un nuevo plan ajustado a la realidad ambiental del Campo de Gibraltar, y no a intentar resucitar uno ya declarado inaceptable.

La portavoz de Los Verdes de Europa-Tarifa, Rosmarie Hennecke, ha criticado duramente la actuación de las administraciones implicadas, afirmando que “parece que se pretende escenificar un paripé administrativo fuera de toda normativa, abusando del poder institucional y tratando de dar carácter retroactivo a una declaración ambiental desfavorable”. Hennecke cuestionó el papel del Ministerio para la Transición Ecológica si “no es capaz de cumplir con su mandato de preservar el medio ambiente”, y denunció el comportamiento de la APBA, a la que acusa de actuar de forma autoritaria y alejada del interés general.

Los colectivos ecologistas y Los Verdes de Europa-Tarifa han instado al MITECO a rechazar de manera expresa cualquier intento de prórroga y han advertido de que permitirlo sentaría un precedente muy peligroso, debilitando la protección ambiental y la seguridad jurídica en los procedimientos de evaluación estratégica. Finalmente, agradecen la movilización y vigilancia de la ciudadanía, asociaciones vecinales y colectivos sociales que continúan defendiendo la Bahía de Algeciras y el cumplimiento estricto de la legalidad ambiental en favor del interés común y de las generaciones futuras.