La comunidad portuaria de Algeciras exige la reparación urgente de la Capitanía Marítima, cerrada por los daños de los temporales

La Capitanía Marítima de Algeciras, a los pies de la Torre de control del Puerto de Algeciras.

La comunidad portuaria ha expresado su preocupación por la situación que atraviesa la Capitanía Marítima de Algeciras, cuyo edificio permanece clausurado desde hace días tras los daños provocados por los temporales. El deterioro de las instalaciones ha obligado a suspender la atención presencial en la sede, generando dificultades operativas para las empresas y profesionales vinculados a la actividad marítima en el puerto, según ha explicado en una nota de prensa la Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras (AESBA).

Según ha podido saber Europa Sur, el cierre sólo afecta a la Capitanía Marítima y no a las instalaciones anexas de la torre de control del Puerto, recientemente reformada, el centro de atención sanitaria o el centro de formación portuaria Pepe Arana.

AESBA ha subrayado que el Puerto de Algeciras, considerado uno de los principales enclaves portuarios de España, necesita servicios administrativos plenamente operativos para garantizar la normalidad en la gestión de los trámites marítimos. La asociación critica lo que considera un “abandono inaceptable” por parte de la Dirección General de la Marina Mercante, señalando un agravio comparativo frente a otros puertos españoles que habrían recibido mayor atención e inversión.

Desplazamientos obligados

El cierre de la Capitanía obliga a las empresas y profesionales del sector a desplazarse a otras sedes marítimas de Andalucía, como las de Tarifa, Cádiz o Málaga, para completar gestiones que requieren atención presencial, entre ellas trámites relacionados con libretas de navegación y otros procedimientos administrativos que no pueden resolverse de forma telemática.

AESBA advierte que estos desplazamientos implican pérdidas de tiempo, mayores costes operativos y retrasos administrativos, afectando directamente la eficiencia de la operativa marítima en el entorno del puerto.

Urgencia en la reparación

La asociación considera prioritario acometer cuanto antes las reparaciones necesarias en el edificio de la Capitanía Marítima de Algeciras para restablecer la normalidad en la prestación del servicio.

Mientras se llevan a cabo estas obras, AESBA propone habilitar un despacho provisional dentro del recinto portuario, en colaboración con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), que permita mantener la atención presencial y la tramitación de los procedimientos que requieren presencia física.

Según la asociación, esta medida temporal contribuiría a minimizar el impacto operativo del cierre y facilitaría la actividad diaria de las empresas del sector hasta que las instalaciones puedan recuperarse plenamente.

AESBA confía en que la colaboración entre administraciones e instituciones marítimo-portuarias permita adoptar soluciones que aseguren la eficiencia operativa de uno de los puertos más importantes del país.

Capitán Marítimo interino

Tras la jubilación de Karim Breir Moreno en septiembre de 2025, quien había dirigido la Capitanía Marítima de Algeciras-La Línea oficialmente desde febrero de 2023, el mando del puerto más grande de España quedó provisionalmente en manos de Rafael Urbano. Urbano, funcionario con amplia experiencia en la Capitanía, se encarga de la supervisión del tráfico marítimo, la seguridad portuaria y la coordinación de emergencias, entre otras funciones, mientras se designa oficialmente a un nuevo capitán marítimo.