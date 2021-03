¿Cómo evitar que tu embarcación sea atacada por orcas?

¿Qué hacer en caso de que una embarcación se cruce en el camino de unas orcas? Un hecho que habitualmente no suele tener consecuencias sí puede, no obstante, originar algún tipo de percance, como ocurrió con el velero Anyway en aguas del Estrecho de Gibraltar tras el ataque de cuatro de estos ejemplares marinos que obligaron al rescate por parte de Salvamento Marítimo a pocas millas de Tarifa.

Las orcas no suelen causar problemas y son una especie protegida y "en peligro crítico de extinción". Así lo manifiesta el Grupo de Trabajo Orca Atlántica (GTOT), que ha compartido un protocolo de actuación para navegantes en caso de que tengan un encuentro con estos animales.

Orca Atlántica explica que supervisa todos los encuentros producidos entre embarcaciones y orcas para intentar esclarecer las causas de este tipo de interacciones y el comportamiento de los animales. Desde el año pasado, relata el grupo, se han ido registrando "interacciones", mayoritariamente veleros, en las que en algunos de los casos hubo barcos con rotura de algunas de sus piezas móviles, normalmente el timón, como le pasó al Anyway.

Estas interacciones comenzaron en el Estrecho de Gibraltar en julio, señala Orca Atlántica, que relata como las orcas se desplazaron después por la costa portuguesa hasta Galicia. A finales de enero, el grupo volvió a registrar actividad cerca de Marruecos, a medio camino entre el Estrecho de Gibraltar y Canarias, donde se encontró un animal muerto flotando en aguas de Ceuta.

Después de que el GTOA analizara todos los testimonios de los tripulantes de las embarcaciones así como los videos y fotos proporcionadas, se ha desarrollado un protocolo de actuación para los navegantes en caso de que se dé una interacción. "La experiencia indica que en esas condiciones las orcas tienden a perder interés por las embarcaciones":

Si es posible en las condiciones de mar y localización. Baje velocidad, pare el motor y deje el timón a vía. En caso de velero, arríe la vela.

Contacte con el 112, canal 16 radio o el oficial de la zona (Tarifa 10; Tánger 69; Fisterra 16).

Saque las manos de la rueda del timón y no la toque, apártese de cualquier parte del barco que pueda caer o girar bruscamente.

Si es posible, apagar la sonda y mantener encendidos VHF y elementos de posición.

No grite a los animales, no les toque con nada ni le tire cosas, no se deje ver en exceso por la borda.

Si tiene teléfono con cámara, u otro dispositivo, grabe a los animales sobre todo sus aletas dorsales, para poder identificarlas.

Cuando después de un tiempo no note presión en el timón y los animales se hayan alejado, compruebe que gira y funciona.

Si aprecia avería que impida navegación solicite remolque.

Permita que se traslade su contacto a especialistas en cetáceos para evaluar su caso.

Información básica a recoger por las autoridades: Nombre de barco, Día/hora, Contacto (teléfono/email) y Posición (GPS/aproximada).

La orcas ibéricas "son animales protegidos, declarados como vulnerables en España, y en peligro crítico de extinción como subpoblación por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza)", explica el GTOA. "Tienen un plan de conservación declarado por el gobierno español, los varamientos de esta especie son muy raros en nuestras costas, y tan solo un varamiento es muy valioso pues nos puede dar mucha información que nos ayudaría a su conservación, y más aún si la causa de la muerte pueda estar relacionada con estas interacciones".