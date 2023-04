CCOO reitera su rechazo al traslado de Tarifa Tráfico a Algeciras

CCOO reitera su rechazo del desmantelamiento del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Tarifa (conocido como Tarifa Tráfico) para trasladar a su personal al Puerto de Algeciras.

"El desmantelamiento del centro de Tarifa y traslado de su personal a la Torre de Algeciras supondrá que 46 personas presten su servicio en el mismo espacio donde ahora lo hacen 20, con dos salas de operaciones, cada una de ellas con un tráfico intenso de comunicaciones derivadas de las emergencias y de la vigilancia", indica el sindicato.

"El traslado es aún es menos comprensible conociendo que se debe mantener en Monte Chamorro el equipamiento para conservar tanto las comunicaciones radio como la señal radar en la zona del Estrecho, lo que implica seguir conservando el acceso al mismo a la vez que se deben asumir los costes bien de mantenimiento del mismo edificio o su remodelación.

CCOO señala que el traslado de personal no vendrá acompañado de una ampliación de espacios en la torre de Algeciras, tal y como se planteó en un principio, "si no que se realizará una redistribución del espacio actual, en el que las dos salas de operaciones se agruparan en la misma planta del edificio, aunque desde la propia Sasemar, siempre se ha considerado que la torre de Algeciras no tiene capacidad suficiente para el funcionamiento de ambos centros de trabajo".

En cifras aportadas por el sindicato, durante el año 2022 el CCS Tarifa realizó el seguimiento a 76.065 buques, coordinó un total de 652 emergencias en las que asistió a 2408 personas, mientras que el CCS Algeciras realizó el seguimiento a 55.391 buques, coordinó 133 emergencias y asistió a 73 personas.

"El abandono de la ubicación actual en Monte Chamorro y el traslado del personal de Tarifa Tráfico al Puerto de Algeciras no se respalda en una razón técnica ni ventaja operativa conocida, además de no tener en cuenta que la concentración de este personal en un mismo espacio puede hacer vulnerable el propio servicio de Salvamento Marítimo, todo ello en detrimento de la salvaguarda de la vida humana en la mar, la seguridad marítima y la lucha contra la contaminación en el área del Estrecho", sentencia CCOO.