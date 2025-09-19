Cara y cruz en el Puerto de Algeciras: el tráfico de mercancías sigue por debajo de 2024 aunque la carga rodada crece un 7%

El Puerto de Algeciras cierra agosto con 67,4 millones de toneladas movidas durante los ocho primeros meses del año, un 4,9% que en el mismo período de 2024. La dársena recupera los números negativos mensuales tras gestionar 8,2 millones de toneladas en el último mes, un 6,3% menos. En contraposición, mantiene los buenos registros en el tráfico rodado tras una Operación Paso del Estrecho de récord.

La dársena acumuló un descenso del 1,19% en el tráfico de contenedores en agosto respecto al mismo mes del pasado año, lo que supone 233.129 unidades movidas. Esta bajada no empaña un segundo cuatrimestre de crecimiento en esta métrica, con 1,7 millones de teus, un 3,9% más que el equivalente de 2024 y un 16,5% que el primer cuatrimestre de 2025. En acumulado, suma entre enero y agosto 3,1 millones de teus (-2,6%).

En lo que respecta al resto de partidas generales, los graneles líquidos suman en lo que va de año 19 millones de toneladas (-4%); los graneles sólidos aumentan hasta 204.917 toneladas (+29%), y la mercancía general se queda en 44 millones de toneladas (-4,5%). El suministro de combustible a buques acumula un volumen de 1,9 millones de toneladas (-15%), mientras que la pesca fresca descargada en las lonjas de Algeciras y Tarifa crece hasta los 862.000 kilos (+11,4%).

La cierta recuperación acumulada por la dársena en los últimos meses, especialmente en el plano de los contenedores viene impulsada por el despliegue completo de las líneas de la alianza Gemini, de Maersk y Hapag-Lloyd, que escalan APM Terminals. Como publicó El Conciso, la nueva configuración del ecosistema marítimo mundial ha aumentado la capacidad desplegada en los buques que escalan en el Puerto de Algeciras. La dársena cuenta con 18.889 teus mensuales más disponibles que el pasado año, según los datos de Sea-Intelligence.

Según los últimos datos difundidos por la dársena, destaca especialmente el crecimiento que siguen experimentando los contenedores llenos de importación/exportación, que aumentan en agosto un 5,8% respecto al pasado año, con una media de 1.247 unidades al día. India, Bangladés, Marruecos y Sudáfrica destacan como cuatro mercados de los que más crecen.

El ro-ro, lanzado

Tras una Operación Paso del Estrecho fluida para los camiones con mercancías entre Marruecos y Europa, continúa su senda ascendente el tráfico ro-ro con 86.510 camiones durante los tres meses que duró la OPE, un 18% más. En el global del año, los puertos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) acumulan 356.092 camiones (+7%).

El buen comportamiento del Estrecho ha quedado reflejado en un verano de récords para la OPE. Solo en agosto, 1,4 millones de personas y 320.000 vehículos cruzaron entre África y Europa, el mejor agosto de la historia de las terminales de pasajeros de Algeciras y Tarifa. En lo que va de año, superan los 4,6 millones de pasajeros (+7,6%) y más de 1 millón de vehículos (+7,3%) embarcados.