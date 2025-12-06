Un buque granelero activa a Salvamento Marítimo por un incendio a bordo a su paso por el estrecho de Gibraltar

Salvamento Marítimo ha vivido este sábado, 6 de diciembre, un nuevo episodio de tensión en el estrecho de Gibraltar después de que el granelero Nordic Malmoe emitiera una llamada de emergencia por VHF 16 alertando de un incendio a bordo. El buque informaba de “mucho humo en la sala de máquinas”, lo que llevó al Centro de Coordinación de Tarifa a movilizar de inmediato al Luz de Mar, uno de sus recursos marítimos de intervención rápida.

Pocos minutos después, la tripulación del carguero reportó que el fuego había sido controlado, localizado finalmente en la sala de compresores y sin afectar al motor principal, lo que evitó una situación de mayor gravedad. Con la emergencia desactivada, el Luz de Mar puso rumbo de regreso al puerto de Algeciras.

El Nordic Malmoe, un granelero de 180 metros de eslora y 30 de manga, navegando bajo bandera de Liberia, había cruzado el Estrecho al mediodía en su travesía hacia el Mediterráneo. Partió de Hamburgo (Alemanía) el pasado 28 de noviembre y tiene prevista su llegada a Mersin (Turquía) el próximo 13 de diciembre.