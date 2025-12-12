La bahía de Algeciras acoge casi 200 buques de forma simultánea y reafirma su papel como centro de operaciones entre el Mediterráneo y el Atlántico

La bahía de Algeciras tiene un gran peso en la logística mundial. Sirva como muestra una captura en tiempo real de la plataforma ShipXplorer que registra 188 buques simultáneamente dentro de sus aguas, una instantánea que refleja la actividad permanente del enclave y su consolidación como uno de los principales centro de operaciones de transbordo y conexión de Europa. La dársena, además, destaca como el puerto más eficiente del continente, según el Banco Mundial.

El elevado tráfico observado no constituye una excepción, sino el funcionamiento habitual de esta zona estratégica. La bahía de Algeciras opera como punto de enlace para servicios marítimos intercontinentales y mantiene de forma constante decenas de barcos en fondeo, maniobras o esperando atraque. Este ritmo continuado la sitúa como uno de los centros logísticos portuarios más relevantes de Europa.

Un corredor diverso: portacontenedores, tanqueros y ferris

La imagen captada por ShipXplorer deja ver la complejidad del tráfico marítimo en el área, donde confluyen:

Grandes portacontenedores que enlazan Asia y Europa por la ruta del canal de Suez

Buques tanque cargados con petróleo crudo y productos refinados

Ferris de pasaje que cubren las rutas Algeciras–Tánger Med, Algeciras–Ceuta y Tarifa–Tánger Ciudad

Barcos de carga general y ro-ro

Buques de bunkering, incluidos los de GNL

Pesqueros operando en zonas reguladas

Esta diversidad convierte a la bahía en un corredor marítimo especialmente exigente.

El Puerto de Algeciras, epicentro del tráfico español

El Puerto de Algeciras canaliza gran parte de este movimiento. Entre enero y octubre de 2025 movió 84 millones de toneladas. En contenedores, alcanzó los 4 millones de TEUs, mientras que el comercio exterior creció un 4,5%, representando por primera vez más del 10% del total y situando al puerto como el tercer mayor nodo de import/export de España, solo por detrás de Valencia y Barcelona.

El tráfico ro-ro también evoluciona al alza, superando los 400.000 camiones en la línea Algeciras–Tánger Med (+6%). En pasajeros, los enlaces con Marruecos acumulan 5,6 millones de viajeros (+7%), destacando el notable aumento del 14% en la ruta Tarifa–Tánger Ciudad.