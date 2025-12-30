Un avería en un ferry entre Tánger y Tarifa obliga a reorganizar el tráfico de pasajeros desde Algeciras

La avería de un ferry de la línea entre Tarifa y Tánger ha obligado a suspender el tráfico temporalmente durante la mañana de este martes 30 de diciembre y a reorganizar a los pasajeros a través de la conexión con el Puerto de Algeciras.

Las salidas de fast ferry previstas para la mañana de este 30 de diciembre en la línea Tarifa-Tánger-Tarifa han sido suspendidas en ambos sentidos hasta nuevo aviso debido a la avería que ha sufrido en los motores, a primera hora, el barco Jaume I de la compañía Baleària cuando navegaba desde Tánger ciudad hacia Tarifa. El buque ha tenido que atracar en el rompeolas del Puerto de Tarifa, lo que ha impedido al resto de fast ferries la maniobra de entrada o salida al puerto. Técnicos de la naviera se encontraban a bordo trabajando en la avería para solventar la situación lo antes posible.

En paralelo, efectivos de Bomberos, Policía Portuaria y la Guardia Civil se han desplegado en el recinto para colaborar en el desembarco de los 41 pasajeros que viajaban desde Marruecos en el Jaume I. Para esta operación los Bomberos del Consorcio Provincial han utilizado la escala desplazada hasta el rompeolas.

A su vez, el fast ferry Morocco Express I de AML, que ya había salido de Tánger ciudad, ha sido desviado hacia el Puerto de Algeciras. Según han informado fuentes de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, mientras dure esta situación, la terminal de pasajeros del Puerto de Tarifa está completa, con lo que la Autoridad Portuaria no permite el acceso de más pasajeros a la Estación Marítima.

La alternativa para viajar a Marruecos este martes es la línea Algeciras-Tánger Med, donde operan tanto Baleària como AML, por lo que aquellos viajeros que tengan billete desde Tarifa pueden hacer la gestión del cambio tanto en los puntos de venta oficiales situados a la entrada de Tarifa, como en las taquillas de venta de billetes de las navieras en la Estación Marítima del Puerto de Algeciras.