El Puerto de Algeciras prevé más actividad con la vuelta del tráfico marítimo al canal de Suez en 2026 tras casi tres años de bloqueo

El Puerto de Algeciras prevé que la vuelta del tráfico marítimo al canal de Suez en 2026 tras casi tres años de bloqueo acarree un aumento de su actividad. La reordenación de las rutas marítimas conllevaría una mayor rotación de los buques, lo que permitiría a las navieras ofrecer más capacidad a sus clientes.

"Hay que ser prudentes, porque eso es sacar la bola de cristal", destaca Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA). El máximo responsable del primer puerto de España pone por delante la cautela a la hora de aventurar el retorno al canal de Suez, ante la posibilidad de que se frustre el intento, como ya señaló en febrero, cuando se planteó un escenario semejante.

"Por las declaraciones de las navieras, si la situación da visos de tranquilizarse, quizás piensen que para el segundo semestre de 2026 puedan iniciar la reestructuración", aventura Landaluce, basándose en el compromiso expresado por Maersk y CMA CGM de retornar lo antes posible a Suez, en función de la seguridad en la zona.

El presidente de la APBA pone el foco en la dificultad para las grandes compañías de reorganizar un número tan alto de rutas y buques. No en vano, en el caso de la red Gemini de Maersk y Hapag-Lloyd, que se estrenó en 2025 y está impulsando los tráficos del puerto, fue concebida desde su inicio con el paso por el cabo de Buena Esperanza.

La dársena algecireña, que se erigió como punto de conexión para la reordenación de las singladuras por su privilegiada posición geoestratégica, espera otros efectos positivos en el caso de que el canal vuelva al epicentro del comercio marítimo, como el aumento de la rotación de los barcos. "Al reestructurar la ruta principal, del cabo de Buena Esperanza al canal de Suez, también vas a tener más capacidad de buques, porque la ruta por Suez es más corta, con lo cual podrán disponer de más buques y capacidad de bodega", valora el presidente de la APBA.

Este aumento de la oferta de las navieras también se podría reflejar en un descenso de los costes para los clientes. "Entendemos que puede afectar a los fletes, que van a bajar si hay más oferta de capacidad de buque ante la misma demanda, así que vamos a tener fletes más competitivos", apunta.

Esta perspectiva, al igual que la completa implantación de la normativa europea de comercio de emisiones (ETS), pueden marcar la evolución de los tráficos de 2026 de la dársena. De hecho, Landaluce no obvia que una normalización de la circulación de los buques con el paso a Suez permitirá observar una fotografía más certera del impacto que el ETS tiene en los puertos europeos.

Maersk y CMA CGM, a la cabeza

El comercio marítimo internacional tiene en su punto de mira el posible retorno en 2026 de las principales navieras al canal de Suez, más de dos años después. Aunque todas las partes implicadas se muestran cautelosas, la vuelta al statu quo anterior a la guerra de Gaza parece más cerca que nunca.

A finales de noviembre, las navieras Maersk y CMA CGM se reunieron en Egipto con la Autoridad del Canal de Suez (SCA) para abordar su vuelta a circular por este enclave ante el fin de los ataques de los rebeldes chiíes hutíes en el mar Rojo. El presidente de la SCA, Osama Rabie, anunció a bombo y platillo un acuerdo estratégico con la danesa, "un mensaje de confianza en el canal y el Estado egipcio".

El director ejecutivo de Maersk, Vincent Clerc, dijo entonces que la naviera "tomará medidas para reanudar la navegación alrededor del corredor este-oeste a través del canal de Suez y el mar Rojo y, con el tiempo, normalizar el tránsito en esta ruta", todo ello de forma gradual.

Aun así, ante las reacciones generadas por las declaraciones del presidente de la autoridad del canal, que daban a entender una vuelta más inmediata, Maersk y Hapag-Lloyd lanzaron un comunicado conjunto destacando que la reconfiguración de su red Gemini se producirá "una vez que las condiciones en la región lo permitan". La danesa dio un primer paso el 19 de diciembre al completar con el Maersk Sebarok el primer tránsito por el mar Rojo en casi dos años, aunque solo ha sido un hecho puntual, sin nuevos viajes previstos en esa ruta.

La francesa CMA CGM señaló que en este mes de diciembre volverán sus primeros buques al canal, como primer paso antes de un retorno definitivo.

El acuerdo de alto al fuego en Gaza firmado en octubre ya tuvo su primer reflejo en los tráficos de Suez, ya que en noviembre aumentó alrededor de un 15% interanual el tránsito de navieras, así como las cargas un 26%, según Rabie, que cifró en un 55% la pérdida del tráfico de navieras desde el inicio de la crisis hace dos años.

La ONU, a través de la secretaria general de la agencia para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan, manifestó su esperanza por el posible regreso gradual de los barcos al canal tras el cese de los ataques a la navegación de los rebeldes hutíes de Yemen, aunque aún es pronto. "Estamos esperanzados de que el cese al fuego de los hutíes, dicho por ellos, realmente haga que el canal de Suez vuelva a ser lo que teníamos antes", expresó.