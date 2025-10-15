La Autoridad Portuaria abre el plazo de las ayudas de la Comisión de Patrocinios para 2026

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) abre una nueva convocatoria de la Comisión de Patrocinios Publicitarios (antigua Comisión Puerto-Comarca) dirigida a patrocinar las actividades y proyectos que vayan a desarrollar asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro en el ámbito del Campo de Gibraltar.

Los colectivos pueden presentar sus solicitudes hasta el próximo 16 de noviembre para financiar actividades a desarrollar en 2026. El objetivo es formalizar un contrato de patrocinio publicitario para impulsar su proyecto o actividad de carácter social-benéfico, cultural-educativo o deportivo-social. Para la edición de 2026 la Comisión mantiene el formato regulatorio que estrenó en 2024 por el que se establece un contrato publicitario sujeto a la Ley 34/1988, de 11/11, General de Publicidad.

Las asociaciones y fundaciones interesadas en recibir patrocinio publicitario pueden consultar las bases de la convocatoria en la web de la APBA, donde podrán informarse sobre la documentación requerida, así como el procedimiento, los criterios de valoración y otros requisitos para la obtención de este patrocinio, que incluyen la difusión pública de la realización de su actividad o proyecto.

La comisión evaluadora elevará su propuesta de selección para su aprobación al Consejo de Administración de la APBA. Entre los criterios de valoración prevalece el retorno publicitario obtenido, así como otros como la representatividad o número de personas a la que va destinada la actividad; el ámbito territorial; o que fomenten el concepto de Economía Azul, esto es que obtendrán más puntuación los proyectos que guarden relación con el medio marítimo, el entorno logístico-portuario, o la innovación y digitalización asociados a este entorno, con el objetivo de impulsar el conocimiento de los ciudadanos sobre sus puertos y el medio marino en general.

La APBA creó en 1998 la Comisión Puerto Comarca con el objetivo de analizar y distribuir de forma colegiada las ayudas aprobadas por este órgano. Desde entonces, el presupuesto se ha ido aumentando y ha contribuido a ayudar a colectivos del entorno a llevar a cabo sus proyectos sin ánimo de lucro. Desde 2024 la institución portuaria continúa prestando su colaboración a las asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro de la comarca del Campo de Gibraltar desde su nuevo formato como Comisión de Patrocinios Publicitarios.