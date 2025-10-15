Cruz Roja acerca su labor a la ciudadanía con el Día de la Banderita este viernes en Algeciras

La Asamblea Local de Cruz Roja en Algeciras celebrará este viernes 17 de octubre el tradicional Día de la Banderita, una jornada solidaria y participativa con la que la organización busca compartir con la ciudadanía la esencia de su labor humanitaria, en el marco de la campaña Básicos para Construir Vidas.

El evento tendrá lugar en la Plaza Alta, en horario de 9:30 a 13:00, donde se instalarán diversas mesas informativas y solidarias. Cruz Roja ha invitado a autoridades locales, empresas, colegios e institutos a sumarse a esta celebración, compartiendo junto al personal técnico y voluntario una mañana dedicada a la solidaridad y la participación ciudadana.

En total, se ubicarán cinco mesas temáticas, correspondientes a los proyectos de Infancia, Empleo, Mayores, Personas Sin Hogar (PSH) y Captación de Fondos. Todas estarán situadas en la misma plaza, donde el equipo de Cruz Roja informará a la ciudadanía sobre cada uno de estos programas y cómo contribuyen al bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad.

Además, se instalará una mesa principal, que servirá como punto de encuentro para autoridades, empresas de la comarca, medios de comunicación y ciudadanía en general, donde se ofrecerá una cálida acogida a quienes deseen compartir parte de su tiempo en esta jornada solidaria.

Con el Día de la Banderita, Cruz Roja reafirma su compromiso de acercar su labor humanitaria a la sociedad, fomentar la participación ciudadana y poner en valor la solidaridad que hace posible su trabajo diario en Algeciras y en toda la comarca.