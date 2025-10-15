Algeciras da un paso histórico: el paraíso de aves migratorias que estaba en peligro tendrá una protección sin precedentes

Aves en el acuífero de la Huerta de Las Pilas en Algeciras.

El humedal de la Huerta de las Pilas, uno de los espacios naturales más valiosos y desconocidos de la provincia de Cádiz, está a punto de experimentar una transformación que lleva años siendo reclamada por ecologistas y amantes de la naturaleza. Este miércoles, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y el responsable de la Fundación Moeve en Andalucía, Jesús Velasco, han rubricado un convenio de colaboración que marca un antes y un después en la protección de este enclave excepcional.

El acuerdo contempla la instalación de un vallado perimetral de 810 metros, siguiendo las directrices del Inventario de Humedales de Andalucía. Además, se colocará señalética informativa que permitirá a visitantes y estudiosos comprender mejor la riqueza biológica de este ecosistema único.

En la firma del convenio también participaron Estrella Blanco, responsable de la fundación en la provincia de Cádiz, y el teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, Javier Vázquez Hueso, según ha informado el Ayuntamiento de Algeciras.

Un santuario para especies en riesgo

Situada al noroeste del casco urbano de Algeciras, la laguna de la Huerta de las Pilas alberga una biodiversidad excepcional que la convierte en punto estratégico para las aves migratorias que cruzan el Estrecho de Gibraltar. Entre las especies que encuentran refugio en sus aguas destacan patos, cercetas, garzas reales, aguiluchos, águila calzada, culebrera europea y el majestuoso búho real.

Pero su valor va más allá de ser simple zona de descanso para aves viajeras: el humedal mantiene poblaciones de endemismos vegetales y animales de un valor científico incalculable, convirtiéndolo en un laboratorio natural que requiere protección urgente.

"Un hito histórico para nuestra biodiversidad"

El alcalde Landaluce mostró su satisfacción por "esta apuesta" de la Fundación Moeve, esperando que "pueda repetirse en el tiempo". Durante su intervención, destacó el trabajo coordinado de Jesús Velasco y Estrella Blanco, así como la labor técnica de la Delegación de Medio Ambiente en colaboración con otras áreas municipales como Urbanismo y Cultura.

"Esta es una alianza que hemos realizado en anteriores ocasiones con fines sociales y ambientales y que en el caso del humedal Huerta de las Pilas venimos fraguando desde hace tiempo", señaló el primer edil, recordando la visita que la directora general de la Fundación Moeve, Teresa Mañueco, realizó al enclave junto a representantes municipales.

Por su parte, Jesús Velasco agradeció "la disposición" del Ayuntamiento para hacer realidad "este importante proyecto". "Todos nos hemos implicado para conseguir avanzar en este hito histórico que apuesta por el cuidado y la potenciación de nuestra biodiversidad", aseveró el responsable andaluz de la fundación.

Ambas instituciones han subrayado la importancia del trabajo coordinado con la propiedad de la finca matriz y con la Asociación Biodiversidad Laguna Huerta de las Pilas, colectivo que lleva años luchando por la conservación de este espacio.

El turismo ornitológico, una oportunidad sin explotar

Desde hace años, colectivos ecologistas vienen reclamando proyectos ambiciosos para este entorno privilegiado. Entre las demandas históricas figuran no solo el vallado perimetral ahora aprobado, sino también la construcción de observatorios especializados que permitan la contemplación de aves sin alterar su comportamiento natural.

Los expertos insisten en que el turismo ornitológico está experimentando un auge sin precedentes en Europa, y espacios como la Huerta de las Pilas tienen el potencial de convertirse en destinos de referencia, generando riqueza económica en la zona mientras se garantiza la conservación del ecosistema.