APM Terminals Algeciras apoya con 45.000 euros a 18 colectivos sociales del Campo de Gibraltar

APM Terminals Algeciras ha celebrado este viernes la entrega de la duodécima edición de los Premios Acción Social. Una iniciativa que ha apoyado este año 18 proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de mayores, familias en dificultades, personas con capacidades diferentes y otros colectivos vulnerables.

Durante un entrañable y emotivo acto, los representantes de las asociaciones premiadas, acompañados por sus padrinos en la terminal, han recibido un cheque simbólico de la aportación otorgada por la compañía, que suma 45.000 euros en esta edición. “Como parte del grupo Maersk, nuestro propósito es mejorar la vida de todos integrando el mundo, y con estos premios representamos el reconocimiento de la compañía y de sus empleados al trabajo que realiza el tejido asociativo por los demás”, declaró José Miguel Carreño, Chief Operations Officer de APM Terminals Algeciras durante el acto, que cerró con unas palabras de agradecimiento de Keld Pedersen, Head of Hub Terminals.

En el ámbito del cuidado a los mayores, los premiados han sido el Asilo San José, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Tarifa y la Asociación Navegantes de Esperanza de La Línea, que necesitan comprar electrodomésticos y materiales para talleres, respectivamente. Nuevo Futuro, la Fundación CESJE Proyecto Hombre y Aires de San Roque, recibirán una asignación para distintos tipos de talleres educativos y de prevención para la infancia. Por otro lado, Cáritas de Nuestra Señora de la Palma, de la parroquia San José de Las Colinas y de San Mateo de Tarifa canalizarán la ayuda otorgada con el premio a familias en dificultades.

La Asociación Gaditana de Ataxias de Algeciras y de ELA de La Línea emplearán el premio en la compra de mobiliario, y El Camino de Valentina de Los Barrios y Princesa Gabriela de Algeciras, para adquirir merchandising y financiar la investigación de las enfermedades raras con las que conviven sus protagonistas. La asociación de padres del colegio Virgen de la Esperanza de La Línea, la asociación Besana Síndrome de Down de Algeciras, TEA-Esperanza Azul de La Línea y La Montera de Los Barrios se distribuyen la ayuda otorgada al colectivo con capacidades diferentes. Bandera Rosa, además, utilizará la asignación para continuar su labor de acompañamiento a mujeres operadas de cáncer de mama.