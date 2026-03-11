La APBA prepara el trasvase de 20.000 m3 de arena en la playa del Rinconcillo por más de 150.000 euros

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) acaba de sacar a licitación el que ya es el sexto trasvase de arena para la playa del Rinconcillo, que este ejercicio proyecta un movimiento de 20.000 m3 de arena trasladados desde la zona del litoral con mayor anchura. La inversión, realizada con recursos propios de la Autoridad Portuaria, alcanza los 147.839 euros+IVA.

Como en anteriores recolocaciones de arena, los trabajos se realizarán con excavadoras de brazo largo para la carga, camiones dumper para el transporte de la arena, y pala o bulldozer para el extendido. La APBA afirma que da así cumplimiento a los compromisos adquiridos con el Ayuntamiento de Algeciras y con los vecinos del Rinconcillo hace ya más de seis años.

Este sexto trasvase llega a la espera de que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico saque a información pública el proyecto que permitirá ejecutar la solución definitiva al basculamiento de la playa. En julio de 2024, la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, presentaba a la opinión pública la alternativa seleccionada con el objetivo de ganar 27.000 metros cuadrados de superficie en la playa: un dique de escollera en forma de L de 150x50 metros de longitud y una aportación posterior de 160.000 metros cúbicos de arena, trabajos presupuestados en 2´8 y 7 millones de euros, respectivamente, inversión que será cofinanciada por la Autoridad Portuaria de Algeciras y la Dirección General de la Costa y el Mar. El siguiente paso es que el Ministerio saque a información pública el proyecto, y una vez superado el trámite ambiental será cuando las obras puedan licitarse.

Antecedentes

La APBA encargó en 2020 al Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria un Estudio de la dinámica litoral de la Playa del Rinconcillo y propuesta de medidas correctoras con el objetivo de proponer soluciones definitivas que evitaran el basculamiento y la pérdida de arena en la zona Norte del popular arenal algecireño. Dicho informe fue presentando en febrero de 2021 apuntando a tres causas fundamentales del actual estado de la playa que se suman a la afección que provoca el cambio climático en todo el litoral español: los efectos sobre la playa de las infraestructuras portuarias, en particular de la última prolongación del Dique Norte ejecutada a finales de los 90, que hace que la playa bascule hacia el sur; la construcción de la presa del Charco Redondo, que limita que el aporte de arena del Palmones llegue al delta del río y alimente la playa; y la urbanización de parte del paraje dunar preexistente, que provoca que en invierno la playa se reduzca más por la falta de aporte de esta arena en el movimiento del perfil de la playa.

El informe proponía varias alternativas de actuación, todas partiendo de la necesidad de un espigón de apoyo y de la aportación de un importante volumen de arena.