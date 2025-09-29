La APBA estudia limitar el acceso a la estación marítima de Algeciras solo a pasajeros con tarjeta de embarque

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) valora reforzar los controles de entrada a la estación marítima, tras las quejas de trabajadores y usuarios que denuncian la presencia de personas sin hogar en el recinto y los problemas de convivencia que esto genera, según ha indicado el sindicato Coordinadora TPA.

La medida, que sería supervisada por la Policía Portuaria, restringiría el acceso únicamente a quienes dispongan de tarjeta de embarque. Durante el horario nocturno, solo permanecería abierta una taquilla ubicada en el pasillo previo a la estación, que funcionaría como único punto de venta presencial en la temporada de menor actividad.

Coordinadora indica que las navieras ven con buenos ojos la iniciativa, ya que se trata de una reorganización vinculada al periodo invernal que no supondrá despidos. Aunque algunas tareas se redistribuirán, se mantendrá al personal habitual, con la posibilidad de reactivar fijos discontinuos para garantizar el servicio.

En paralelo, la APBA mantiene conversaciones con los responsables del aparcamiento cubierto del Puerto, donde se han detectado vehículos sin contrato en vigor y personas sin hogar que pernoctan en la zona. El objetivo es recuperar el control del espacio y reforzar la seguridad en el entorno.

Otro asunto que preocupa en este mismo contexto es el de los conocidos como chipichangas, intermediarios que ayudan a los pasajeros y gestionan billetes sin estar contratados oficialmente ni dados de alta en la Seguridad Social. Desde el sindicato Coordinadora no descartan denunciar a agencias de viajes del paseo marítimo que pudieran mantener vínculos laborales fraudulentos con estas personas.

“El funcionamiento correcto del recinto portuario y la protección del personal legalmente contratado exigen actuar ante esta irregularidad”, subraya la organización sindical.