Desde Algeciras hasta Chile y Malta: NextPort contará en 2026 con quince clientes en todo el mundo para su gemelo digital

NextPort alcanzará en 2026 los quince clientes para su gemelo digital para uso portuario. La compañía, ubicada en la Bahía de Algeciras, da así un importante paso adelante en su estrategia de implantación, tras superar los ocho millones de inversión.

Desde su creación como sociedad hace tres años y medio, NextPort ha centrado buena parte de su actividad en el desarrollo de producto, con el respaldo de la ingeniería estadounidense Moffat & Nichol, que ha invertido en torno a 2,5 millones de euros cada año, lo que suma ya unos ocho millones. En este periodo, la compañía ha ejecutado proyectos a medida para distintos clientes, con presupuestos que han alcanzado el millón de euros, utilizando estos desarrollos como banco de pruebas para afinar su gemelo digital. “La facturación no es lo más importante, sino poder salir al mercado con un producto verdaderamente diferencial”, subraya el algecireño Óscar Pernía, director técnico de la empresa, afincada en las Torres de Hércules de Los Barrios.

Ese enfoque tiene una traslación directa en el Puerto de Algeciras, donde NextPort ha encontrado uno de sus principales campos de experimentación y despliegue. Para el próximo año, la compañía prevé contar con una decena de clientes en el área de terminales y otros cinco en autoridades portuarias, las dos patas de su modelo de negocio, con la vista puesta en alcanzar una treintena de clientes estables. “El potencial de lo que podemos generar va mucho más allá de los 8,5 millones ya invertidos”, explica Pernía. "Cuando piensas en el coste de infraestructuras portuarias puede parecer pequeño, pero creo que es la inversión más relevante de una empresa tecnológica que viene a implantarse en la Bahía de Algeciras", agrega.

En el ámbito de las terminales, el objetivo pasa por optimizar al máximo el movimiento de los contenedores, integrando en una misma plataforma a todos los actores del proceso, desde la llegada de la mercancía en buque hasta su salida por camión o ferrocarril. En este terreno, la compañía ha avanzado de la mano de grandes operadores. Con CMA CGM mantiene un acuerdo de cocreación que supera la relación comercial convencional, ya que ambas partes trabajan conjuntamente en el desarrollo del gemelo digital aplicado a las operaciones portuarias. Este modelo, ya testado con un piloto en una terminal del grupo francés en Malta, permite acelerar la evolución de la herramienta y facilita su despliegue.

Parte del equipo técnico de la oficina de Algeciras de NextPort / Erasmo Fenoy

Algeciras ocupa un lugar destacado en esta hoja de ruta. El producto de NextPort se encuentra en una fase avanzada de implantación en TTI Algeciras, uno de los principales enclaves de pruebas a escala real. En paralelo, la solución progresa en otros puertos, como Los Ángeles —donde se prevé su entrada en producción en el primer trimestre de 2026— y San Antonio (Chile), a través de Hanseatic Global Terminals y su colaboración con Hapag-Lloyd. “2025 ha sido nuestro año de go to market”, resume Pernía, con el objetivo de alcanzar, en el medio plazo, unas 20 instalaciones activas.

En el caso de las autoridades portuarias, el enfoque es más amplio y se aborda el puerto como un ecosistema completo. “Aquí aplica a cualquier tráfico: contenedores, ferris, bunkering, roro… todas las escalas”, explica Pernía, en referencia a un modelo que integra navieras, terminales, transportistas, consignatarios y el denominado lado tierra, con camiones y trenes. Este desarrollo ha avanzado de forma más gradual por los mecanismos de contratación pública, aunque el respaldo institucional ha sido clave. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras apoyó el proyecto ya en 2022 para conceptualizar el gemelo digital aplicado a la Operación Paso del Estrecho, con el objetivo de anticipar picos de tráfico, llegadas, salidas y posibles conflictos operativos. Desde ahí, la experiencia se ha extendido a otros puertos como Huelva —donde resulta muy útil por las limitaciones del canal fluvial—, además de Santander, Valencia o enclaves logísticos relevantes de Estados Unidos como Seattle Tacoma.

Muy cerca de la Bahía, Tánger Med se perfila también como un futuro ámbito de implantación. Tras unas primeras colaboraciones vinculadas a la formación en digitalización del personal portuario, la dársena mantiene conversaciones con NextPort de cara al futuro. Por el momento, la empresa comenzará el despliegue de su gemelo digital en una de las terminales marroquíes.

Óscar Pernía, CTO de Next Port, junto a Javier Villanueva, responsable de gestión de producto, y Claudia Ariza, responsable de producto de datos e IA, durante una presentación en Algeciras / Vanessa Pérez

El gemelo digital

"El gemelo digital es la suma de los datos y lo que haces con ellos, que es tomar decisiones y optimizar procesos", resume Óscar Pernía sobre un concepto que cada vez está más de actualidad, no solo en el ámbito portuario. "Con estos datos puedes aprender del pasado, ver cómo se ha comportado un buque o una grúa y poder decidir prediciendo qué va a pasar según los pasos que des. Esa es la potencia que tiene el gemelo digital".

Construir esa historia es uno de los objetivos de la compañía, facilitando la toma de decisiones, especialmente en situaciones con condiciones adversas. "Durante la Operación Paso del Estrecho, las decisiones tienen que ir por adelantado y es importante conectar la de todos los agentes y basarla en datos", ejemplifica.

El director técnico de la empresa señala que, aunque son muchos los proyectos que utilizan la IA en el entorno portuario, está lejos de alcanzar su edad de oro, ya que "el principal obstáculo en la industria marítima es que los datos están aislados". Esto se debe a que navieras, autoridades portuarias, consignatarios, prácticos... todos los actores tienen "su historia de la verdad, pero nadie tiene la historia completa".

Vista aérea de las terminales de APM Terminals y TTI en el Puerto de Algeciras / APBA

El gemelo digital no solo se aplica a grandes puertos de mercancías como el de Algeciras, sino que pretende ser aplicable a otras entidades menos desarrolladas. "Tratamos de cubrir cualquier puerto, porque la oportunidad muchas veces está en los que no están consolidados", abunda Pernía. Aun así, reconoce que en entornos más maduros en cuanto a procesos digitales, con mayor disponibilidad de datos, se explota el verdadero potencial de la herramienta.

Para el responsable de NextPort, conocer cómo funciona el entorno portuario resulta clave para su correcto funcionamiento. "La persona más inteligente del mundo se pone a mirar el puerto y lo primero que dirá es que somos estúpidos, que todo se puede hacer más óptimo, pero seguramente no entienda bien muchos de los procesos". Lo primero que diferencia su producto de otros similares, bajo el punto de vista de Pernía, es que la estructura de datos que conjugan con su herramienta une conocimiento en sistemas, procedimientos y datos. A esto se suma la adecuación minuciosa del gemelo digital a los propios usuarios.

El origen de NextPort

"La historia de NextPort es una serie de casualidades y coincidencias". Así resume Óscar Pernía el origen de la compañía, que combinó la intención de expandirse en España de Moffat & Nichol, el amplio bagaje y conocimiento de Pernía y su vuelta a Algeciras por asuntos familiares. Con estos ingredientes, formó un equipo de trabajo y, en un garaje de la barriada de Getares, durante la pandemia, surgió la idea del gemelo digital para uso portuario.

NextPort, que se considera un spinoff de la ingeniería Moffat & Nichol, que cuenta con casi 1.300 empleados, supuso la entrada por la puerta grande de la matriz en Europa, donde ya tenía algunos negocios pero de menor calado. Tras la apuesta española, se ha extendido a Lituania, Alemania y Países Bajos, aunque con oficinas más pequeñas.

"Eric Nichol, nieto de uno de los fundadores, me preguntó '¿qué es lo próximo que va a cambiar el modo en que trabajamos en el sector marítimo?', y hablamos de inteligencia artificial y datos, lo que, casi cuatro años después, venimos haciendo", recuerda Pernía.

Nerea Valadés, responsable de finanzas y operaciones de cliente de NextPort / Erasmo Fenoy

Talento local

Actualmente, NextPort cuenta con una plantilla de casi 50 personas, con dos oficinas principales en Algeciras y Valencia, además de varios trabajadores en remoto. De cara a 2026, prevén incorporar ocho trabajadores más. Pese a la juventud del equipo, Pernía destaca su funcionamiento como una máquina en la que todos los engranajes están alineados, lo cual permite coordinar las labores de cada departamento.

En su oficina de Algeciras, situada en las Torres de Hércules de Los Barrios, NextPort cuenta con un equipo mayormente joven y de la zona, muchos de ellos alumnos de Formación Profesional de los institutos Saladillo y Kursaal de Algeciras, como el caso de Claudia Ariza, responsable de producto de datos e inteligencia artificial.

Equipo de la oficina de Algeciras de NextPort / E. C.

Óscar Pernía pone el foco en la dificultad de contratar los perfiles concretos que necesita la empresa, ya que "todas las competencias están surgiendo ahora". Esto ha derivado, por ejemplo, en la contratación de Joaquín Pérez, ingeniero de datos de la compañía, quien llegó como ingeniero industrial desde otra empresa y que complementó su formación con un máster específico que le ayudó en su trabajo con NextPort.

Además de la contratación de personal, la vinculación de NextPort con su entorno se extiende a la iniciativa Guardianes del Mar, impulsada junto a la APBA. El proyecto, enmarcado en la Estrategia Verde de la autoridad portuaria, surgió durante la estancia de dos alumnos de Diverciencia, Daniel y Óscar (hijo del CTO de la empresa), empezaron a desarrollar mecanismos de predicción sobre cómo afecta el tráfico marítimo al hábitat y la circulación de los cetáceos en el Estrecho. "La misma historia: juntar datos que nadie está juntando", explica Pernía en referencia a la información suministrada por las empresas de avistamiento. De cara a los próximos años, la empresa busca potenciar esta iniciativa.