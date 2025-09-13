La Agencia Digital de Andalucía amplía el plazo del programa de aceleración del proyecto Misión

La Agencia Digital de Andalucía amplía hasta el 26 de octubre el plazo de inscripción del programa de aceleración empresarial Misión tras una acogida que "ha superado ampliamente" las previsiones iniciales. Misión es el primer programa público a escala regional que convierte el apoyo al emprendimiento digital en una estrategia sectorial, centrada en cuatro ámbitos de gran potencial: la logística portuaria, el agrotech, el gaming y la creación de contenido digital, así como el smart mobility.

El Puerto de Algeciras acoge una de las cuatro sedes, la centrada en logística, con cinco proyectos. Además, hay 21 iniciativas vinculadas a agrotech en El Ejido (Almería); 15 de gaming y creación de contenido digital en Jaén y diez de smart mobility en Alhaurín de la Torre (Málaga). La ampliación del plazo hasta el 26 de octubre permitirá que más emprendedores y startups puedan sumarse a esta iniciativa pionera en Andalucía.

La iniciativa está cofinanciada por la Unión Europea-Next Generation EU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Así, la Junta de Andalucía invertirá 12 millones de euros en la creación y mantenimiento de los cuatro centros, incluyendo ayudas complementarias para las startups participantes.

Desde su puesta en marcha, el programa ha recibido 168 solicitudes en los cuatro centros Misión repartidos por la comunidad. De ellas, 51 iniciativas ya han sido seleccionadas para participar formalmente, 42 en la fase de aceleración y nueve en la de alto rendimiento. Durante los próximos meses, los centros Misión acogerán un completo programa de actividades diseñado para fortalecer el ecosistema emprendedor. Se desarrollarán talleres prácticos y masterclasses impartidas por especialistas, así como Demo Days, en los que los proyectos mostrarán sus avances.

También se celebrarán encuentros con inversores para facilitar la financiación, foros sectoriales para debatir sobre innovación y eventos de networking que fomenten la colaboración entre startups, empresas y entidades del entorno.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha subrayado que Misión no solo impulsa el talento emprendedor, sino que "lo conecta con los grandes retos económicos y tecnológicos de nuestra tierra". También ha incidido en que el éxito de participación confirma que "Andalucía cuenta con un ecosistema emprendedor sólido, con capacidad para crecer y competir a nivel internacional".