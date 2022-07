El Puerto de Algeciras tendrá una nueva lonja

El Puerto de Algeciras ha dado los pasos para construir una nueva lonja. La Autoridad Portuaria ha sacado a licitación por 174.469,32 euros la demolición de los dos locales de armadores más cercanos a la actual lonja, junto a la rotonda que da acceso al Puesto de Inspección Fronteriza. En el futuro esta también será derribaba y en su lugar habrá una nueva explanada para ganar espacio para la Operación Paso del Estrecho (OPE), perdido en el Llano Amarillo por las edificaciones incluidas en el proyecto del Lago Marítimo.

La APBA ya ejecutó la demolición parcial del actual edificio de la lonja en 2020 debido al descenso de la actividad pesquera. Además, la estructura en la parte no ocupada, más al sur, presentaba diversas patologías que no hacían viable su rehabilitación. Con esta actuación, el Puerto ganó una explanada de 8.500 metros cuadrados para poder dar cabida a los vehículos de la OPE en caso de que las rotaciones de buques no den abasto, como ocurre en los días punta de esta operación.

En el pliego de condiciones para llevar a cabo la demolición de dos de los seis edificios situados en la dársena pesquera, recuerda que estas edificaciones fueron construidas a mediados de la década de los años 90 del siglo pasado y estaban destinados fundamentalmente a la instalación y explotación de locales para armadores del sector de la pesca. Este conjunto está formado por seis edificios, de los que cinco ocupan una superficie de unos 550 m² cada uno y el restante y situado más al norte, unos 270 m².

Desde hace algunos años y debido a la crisis del sector pesquero, muchos de los locales de estos edificios han ido quedando desocupados, por lo que la Autoridad Portuaria ha ido recolocando a los restantes, por lo que los dos edificios situados más al sur han quedado totalmente libres. En estos últimos años, la APBA recuerda que viene trabajando en la reordenación de todo el muelle pesquero para la optimización de los espacios existentes.

En esta remodelación ya se ha ejecutado la demolición de parte del edificio de la lonja y se han recuperado espacios para zonas de espera de embarque de vehículos. El proyecto a futuro prevé la construcción de una nueva lonja más acorde a la actividad actual existente en el sector y la demolición del resto de la lonja actual. Para ello, el primer paso es la recuperación de parte de la superficie que ocupan los edificios de armadores, la de los edificios 1 y 2, ya que la nueva lonja irá ubicada en la situación actual de estos locales.

"Debido a que últimamente se están registrando numerosos episodios de intentos de ocupación de estos locales que se encuentran vacíos, y para evitar problemas mayores, la APBA ha decidido adelantar la demolición de los edificios 1 y 2 y realizar una serie actuaciones eléctricas que reorganicen los servicios existentes en la zona", señala el pliego de condiciones.

Actuaciones previas

Las obras consisten en la extracción de materiales y enseres, que se encuentren en el interior de los diferentes locales, el desmontaje de las carpinterías metálicas, de madera y la cubierta, formada por paneles tipo sándwich. Todo ello con la clasificación de los residuos resultantes y su traslado a los centros de valorización adecuados.

Otra de las tareas será la desconexión de los dos edificios de las redes de abastecimiento y saneamiento, incluidas las obras necesarias, todo ello bajo las indicaciones de la Dirección de obra. Y la reorganización de las instalaciones eléctricas a modo de garantizar el suministro eléctrico a los diferentes servicios existentes, una vez ejecutada la demolición de los edificios, incluyéndose la obra civil necesaria para tal fin.

Demolición

La demolición será completa de los dos edificios, incluyendo las pasarelas exteriores de la planta primera y las escaleras de acceso. Se incluye la solera de los dos edificios y los acerados exteriores que indique la dirección de obra, además de la totalidad de las cimentaciones de los dos edificios, pasarelas y escaleras de acceso.