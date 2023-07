'One Innovation' hará récord este viernes como el buque más grande que hace escala en TTI Algeciras

El megaship ONE Innovation realizará su primera escala en TTI Algeciras en su viaje inaugural el próximo viernes 28 de julio, marcando un hito en la historia del Puerto de Algeciras y su Comunidad Portuaria.

Este buque insignia es el mayor portacontenedores de la flota de la naviera japonesa Ocean Network Express (ONE) y el tercero más grande del mundo, con una capacidad de 24.136 TEUs y unas dimensiones de 399,95 metros de eslora por 61,4 metros de manga.

El ONE Innovation destacará como el buque más grande que ha operado en la terminal TTI Algeciras y el segundo de mayor tamaño que ha hecho escala en el Puerto de Algeciras. El puerto del Estrecho gozará además de ser el único de la región del Mediterráneo y del Sur de Europa que tendrá el honor de acoger a este buque y sus barcos gemelos como el ONE Infinity y el ONE Integrity, que escalarán durante el mes de septiembre.

El buque fue botado el pasado 2 de junio y esta semana hace su primera escala en el Muelle de Isla Verde Exterior del Puerto de Algeciras como parte de su ruta en el servicio Asia-Europa (FE3), operada por miembros de THE Alliance y que comprende la siguiente rotación: Ningbo, Xiamen, Kaohsiung, Yantian, Singapur, Róterdam, Hamburgo, Amberes, Southampton, Algeciras, Singapur, Yantian, Hong Kong, Kaohsiung y Ningbo.

Con motivo de la primera escala del ONE Innovation, la terminal acogerá el viernes un evento que contará con la presencia de Stanley Smulders, Director del Consejo de Administración de ONE Europa, así como de una representación de la organización en España encabezada por su Director, Leandro Calzadilla.