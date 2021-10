El 'HMM Algeciras' efectúa su segunda escala en el Puerto rumbo al norte de Europa

El portacontenedores HMM Algeciras de la naviera Hyundai Merchant Marine ha efectuado este viernes su segunda escala en la terminal de contenedores de TTI Algeciras. El buque ha atracado en los muelles del Puerto de Algeciras poco antes de las 7:00 procedente de Asia.

Su siguiente destino será el puerto holandés de Róterdam, a donde prevé llegar el próximo 11 de noviembre, según la hoja de ruta de la naviera. Hyundai tiene asignado este portacontenedores de 400 metros de eslora con capacidad para 23.964 cajones a la ruta Asia-Europa (FE4).

El buque insignia de la compañía surcoreana, y hasta recientes fechas el portacontenedores más grande del mundo, realizó su primera escala en Algeciras el pasado 30 de julio. Entonces se realizó una recepción oficial para las autoridades.

En la jornada de este viernes, la escala del HMM Algeciras ha sido aprovechada para celebrar un encuentro empresarial de compañías relacionadas con la actividad portuaria organizado por Sea&Ports y HMM Spain.

El HMM Algeciras opera dentro del servicio que conecta Algeciras con el lejano Oriente (Far East 4) puesto en marcha la pasada primavera por el consorcio de navieras The Alliance, la alianza comercial a la que pertenece HMM junto con Ocean Network Express (ONE), Hapag Lloyd y Yang Ming. El servicio Far East 4 conecta puertos de Corea del Sur, China y el Norte de Europa con la dársena algecireña.

El HMM Algeciras y sus buques gemelos han ostentado hasta finales de verano el récord como los mayores mercantes de contenedores del mundo. Actualmente, esta marca la posee el Ever Ace, portacontenedores de la naviera Evergreen que ha logrado encajar 28 contenedores más sobre 400 metros de eslora (23.992).