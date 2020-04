Coordinadora afirma que la estiba paró el martes porque "no había personal disponible"

Coordinadora en el Puerto de Algeciras ha negado en rotundo que las terminales algecireñas de TTI-A y APM Terminals pararan su actividad desde las 20:00 del martes por la "falta de acuerdo" sobre un plus a los trabajadores durante el estado de alarma decretado por el Gobierno de España, como explicó el Centro Portuario de Empleo (CPE) en un comunicado. El sindicato afirma que hay 420 estibadores de baja por culpa del coronavirus y que los que quedan están saturados de trabajo después de que incluso haya aumentado la actividad.

"Se han estado nombrando (hasta el lunes) una media de 70 manos con los compañeros sobrepasados de jornadas y horas establecidas. Estamos atendiendo más trabajo que el de costumbre por desvíos de otros puertos hasta aquí. El día 31 de marzo se han nombrado 46 manos y a las 20:00 no había ya personal disponible, se había agotado toda la lista. A las 02:00 del día 1 de abril se han nombrado 19 equipos de trabajo y a las 08:00 otros 19 equipos. Todos estos datos son demostrables y contrastables", subraya el sindicato.

Coordinadora acusa al CPE, TTIA y APMT de hacer "populismo" con un comunicado "ruin, que se puede ver a leguas, por la manera de desprestigiar a un colectivo como este que tiene al puerto en unos niveles de actividad envidiables".

"Seguramente quien lo ha escrito no ha estado en ninguna reunión de las que llevamos casi a diario para intentar que el puerto se resienta lo mínimo posible. Desde hace tiempo es una norma de las empresas estibadoras dejarnos mal ante la sociedad, utilizando la prensa siempre que intentan imponer sus tesis. Queremos dejar muy claro que nosotros no hemos pedido ni queremos nada que no sea lo que establecen nuestros acuerdos y está pactado", continúa el sindicato.

"Son las empresas las que están ofreciendo un incentivo económico a cambio de modificar las condiciones de trabajo para que su negocio no baje lo más mínimo y nosotros defendemos nuestro convenio, simplemente. No hemos llegado a ningún acuerdo. Lo único que hemos defendido a capa y espada es minimizar al máximo los riesgos de contagio del COVID-19, entre nuestros compañeros, con medidas preventivas que tardaron mucho en llegar. Otras aún no han llegado", denuncia Coordinadora, que apostilla: "las empresas no entienden que estamos todos en una situación muy complicada y que no se puede trabajar como en una situación normal porque disponemos de un 40% menos de personal entre bajas y los descansos a los que tienen derecho las trabajadores. En su día se establecieron permisos para los trabajadores que se encuentran en los denominados grupos de riesgo o tienen alguien en su hogar en las mismas circunstancias".

"A día de hoy tenemos 420 trabajadores de baja por distintos motivos (entre ellos con fiebre y síntomas COVID-19, que no se confirman porque no les hacen los test). Hemos estado trabajando desde que esta crisis empezó prácticamente sin EPIs, soportando el nerviosismo y el miedo, dando la cara y mostrando nuestra profesionalidad", continúa Coordinadora, que asegura que tiene "comunicados de hace sólo un par de días, tanto del CPE como de las empresas estibadoras, felicitando a los trabajadores por su profesionalidad y buen hacer".

"Nuestro compromiso y predisposición para con esta situación es total y solo tenemos palabras de admiración para todos aquellos colectivos que están arriesgando su salud en estos momentos. Estaremos para nuestra sociedad, que al final son nuestra gente al 100%", manifiesta el sindicato, que afirma que habría que "discutir, en esta situación y en un puerto prácticamente de trasbordo al 85%, qué mercancías son esenciales para nuestra actividad y comunidad. Las personas son más importantes que mercancías no esenciales".