La APBA empieza las voladuras para demoler la galería submarina de la dársena interior de Campamento

Más información El Puerto demolerá una galería submarina para la prolongación del muelle norte de Campamento La Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) comenzará este jueves la demolición de una galería submarina y el hormigón en masa que la rodea situados en la dársena interior de Campamento. La previsión es que a partir de mediodía se produzcan las voladuras controladas, que serán avisadas mediante tres toques de corneta, y que no entrañarán riesgos para la población, si bien cabe la posibilidad de que el ruido y las vibraciones puedan ser percibidos por los habitantes de las zonas cercanas.

El Ayuntamiento de San Roque ha recibido el aviso pertinente desde la APBA y pide a la ciudadanía que no se inquiete porque no se prevén consecuencias negativas de esta operación. Los trabajos se realizarán con cargas pequeñas de explosivos para que no se vean afectadas las infraestructuras portuarias que rodean a la galería que se va a demoler, que tiene 76 metros de longitud y se sitúa a 14 metros de profundidad.