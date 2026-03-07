La temporada taurina se retomará en la plaza de toros La Montera de Los Barrios el sábado 16 de mayo, una fecha que ya tiene nombre propio: Miriam Cabas. La joven torera, una de las promesas del Campo de Gibraltar, hará ese día su presentación con picadores en su pueblo dentro de una corrida mixta.

El anuncio lo ha realizado la empresa gestora del coso, Bullstar Espectáculos, a través de sus redes sociales con un mensaje directo a la afición: “¡Atención! Miriam viene a su pueblo. La novillera de Los Barrios hará su presentación con picadores en la feria taurina en una corrida de toros mixta. Apunten la fecha: sábado 16 de mayo”.

La protagonista no ha tardado en reaccionar: “De un sueño a una fecha… 16 de mayo, mi presentación con picadores en mi pueblo, Los Barrios”. Un anuncio que ha sido recibido con entusiasmo por muchos aficionados locales, que llevaban meses pendientes de su situación.

La confirmación de su presencia en el cartel tiene un valor especial después de la polémica que rodeó la novillada celebrada el pasado Día de Andalucía. El 28 de febrero, la plaza de La Montera acogió el inicio de la temporada taurina en la comarca con el debut con picadores de tres novilleros de la comarca, pero Cabas no formó parte del cartel.

La torera barreña, de 23 años, expresó entonces públicamente su malestar. El 16 de enero difundió un comunicado dirigido “a su pueblo” en el que manifestaba su “tristeza y descontento” por no haber alcanzado un acuerdo con la empresa organizadora. Según explicó, las condiciones ofrecidas no se ajustaban a lo que consideraba su “dignidad profesional”.

Aquel desencuentro con Bullstar generó debate entre aficionados y dejó en el aire cuándo podría verse a la joven torera en su plaza. La cita anunciada para mayo parece ahora cerrar definitivamente aquel episodio.

Formada desde niña en la Escuela Taurina de Algeciras, Cabas dio el salto a novillera con caballos el 19 de julio de 2025 en La Línea de la Concepción, un paso clave en la carrera de cualquier aspirante a matador.

Además de su trayectoria en los ruedos, compagina su preparación taurina con sus estudios de Veterinaria, una doble vocación que ha marcado su camino en los últimos años.