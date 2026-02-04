El temporal de la borrasca Leonardo ha provocado la caída de un árbol robusto en la urbanización de Guadacorte, en el término municipal de Los Barrios, lo que ha reventado parte de una calle y dejado en volandas dos coches que se encontraban aparcados en esa zona. Ha ocurrido este miércoles, en plena alerta roja en todo el Campo de Gibraltar, en una calle de la barriada ubicada justo detrás del principal hotel de la zona. La caída del árbol, que ha terminado apoyado en el muro de una casa, ha roto por completo un trozo de la calzada en una de las muchas imágenes de devastación que está dejando esta nueva borrasca sobre el Estrecho.