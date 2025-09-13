Vecinos de la urbanización Mirador del Río de Los Barrios protestan por la acumulación de basuras y restos de poda

Vecinos de la urbanización Mirador del Río, en Los Barrios, han mostrado públicamente su malestar por la acumulación de restos de poda, maleza y otros residuos en la zona. Los residentes reclaman al Ayuntamiento que una brigada de limpieza pase por sus calles para recoger los restos vegetales acumulados y secos por el paso del tiempo.

Los vecinos, en contacto con Europa Sur, aseguran que el Ayuntamiento retiró hace meses las grandes cubas de recogida de poda que había repartidas por la localidad, entre ellas una en el Mirador del Río, donde todas las viviendas tienen zonas ajardinadas y se genera un importante volumen de este tipo de residuos.

Los residentes sostienen que a esta zona, relativamente recóndita, al margen de la poda que se genera en sus viviendas llegan vecinos de otros puntos de Los Barrios para dejar allí sus restos vegetales en lugar de llevarlos al Punto Limpio de Palmones. Y a partir de ahí se han comenzado a acumular otros residuos como cajas de electrodomésticos, botellas y bolsas de basura. "Se tira de todo y desde todos los puntos del pueblo, quedando toda la basura en medio de la calle, a merced de ratas y otros animales que buscan comida. Esto no es un punto limpio, ni sucio, del pueblo. Pero como con otras muchas cosas, hay total pasividad y dejadez por parte de la administración local", reclama uno de los residentes.

Además, los vecinos también demandan al Consistorio la retirada de un coche abandonado y sin matrículas en una de las calles de la urbanización que permanece sin uso desde febrero. Ambas cuestiones, apuntan, han sido trasladadas al Ayuntamiento sin haber obtenido una respuesta por el momento.