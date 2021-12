El TSJA ratifica 12 años de cárcel para un hombre por intentar matar a su pareja en Los Barrios

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena de 12 años de prisión por homicidio en grado de tentativa y detención ilegal a su pareja para un hombre acusado por unos hechos ocurrido en julio de 2018 en Los Barrios. Además, ha absuelto de ambos delitos a un amigo que se encontraba presente en la vivienda en el momento de los hechos y ha acusado de cómplice a un tercero que también estaba en la casa donde fue agredida y retenida la mujer.

Según la sentencia, los hechos se remontan al 3 de julio de 2018, cuando cuatro personas -una mujer y tres varones- llegaron al domicilio donde la mujer y uno de los varones convivían al tener una relación sentimental que en los dos meses anteriores se había visto salpicada con episodios violentos.

Una vez en el domicilio, el hombre acusó a su pareja de haberle robado dinero y empezó a pegarle delante de los otros dos, llegando a llevar a otras habitaciones de la vivienda. En una de las ocasiones que la mujer pudo huir del agresor se escondió en el salón detrás del sofá y fue delatada por los otros dos.

Fue entonces cuando el principal acusado cogió un cuchillo e intentó apuñalarla en el abdomen, lo cual no consiguió al poner la víctima las manos, donde sufrió cortes. Posteriormente pudo salir al rellano de la casa para intentar pedir auxilio, aunque entre su agresor y uno de los otros dos (ambos de origen marroquí) la volvieron a meter en el interior de la casa. Ahí, el agresor, tras haber colocado enseres en la puerta con el fin de que no escapara, se la llevó al baño y le cortó el cuello, aunque la fuerza realizada por la mujer hizo que el corte no fuera tan profundo como para segarle la vida.

La Guardia Civil llegó a la vivienda tras ser alertada por unos vecinos, pro según los antecedentes de hecho de la sentencia la mujer no pudo pedir auxilio al encontrarse junto a los otros dos acusados, quienes les dirigían expresiones tales como “o te callas o te mato”.

Tras curarse y limpiar los restos de sangre la mujer pudo abandonar el inmueble o se presentó en la casa una amiga de su agresor. Este abrió la puerta a esta mujer después de que le prometiera a los tres hombres que no les iba a denunciar y que, de ser preguntada, diría que las lesiones se las habían causado unas mujeres y no ellos. Los acusados permanecieron en el interior de la vivienda hasta la madrugada del día siguiente tras la intervención de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Cádiz condenó al principal agresor y pareja de la víctima a nueve años por homicidio en grado de tentativa y tres por detención ilegal, cuya pena ha sido ratificada por el TSJA.

El segundo de los acusados fue condenado a siete años por ambos delitos, y tras apelación el TSJA lo ha absuelto del delito de detención ilegal y condenado a tres años como cómplice del delito de homicidio en grado de tentativa, ya que entre otras cosas, fue el que ayudó a volver a meter a la víctima en la casa cuando intentó huir. El tercero de los presentes ha sido absuelto de ambos delitos.