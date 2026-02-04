El temporal deja a los trabajadores de Acerinox atrapados en la fábrica y destroza varios coches en su aparcamiento

El temporal Leonardo ha generado en Los Barrios condiciones extremas que impiden la salida y el acceso a la factoría de Acerinox en el polígono de Palmones. El fuerte viento, además, ha destrozado parte de la techumbre del aparcamiento de la fábrica, desplomándose sobre algunos de los vehículos aparcados.

La compañía acerera ha activado un protocolo especial para proteger a sus trabajadores. Según un comunicado enviado por su jefe de Recursos Humanos, las personas que se encuentren en la fábrica deberán permanecer en ella. "La producción continuará durante las primeras cuatro horas del turno, tras las cuales se procederá a la parada de máquinas, salvo que los empleados decidan voluntariamente continuar o asegurar los equipos en condiciones de parada segura", indica la citada nota interna.

El comedor de la planta se ha habilitado como espacio de descanso y avituallamiento para garantizar que los empleados dispongan de alimentación y lugares de reposo durante el tiempo que dure la emergencia.

La empresa recuerda que siempre que sea posible "se priorizará el teletrabajo para evitar desplazamientos peligrosos". "Quienes residan en zonas declaradas en alerta roja deberán abstenerse de acudir a la fábrica y comunicarlo a sus superiores", añade.