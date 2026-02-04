Desalojadas 23 personas en la urbanización Mirador del Río de Los Barrios por la borrasca Leonardo

Las autoridades desalojan a 23 vecinos de la parte baja de la urbanización Mirador del Río.

La borrasca Leonardo continúa causando estragos en Los Barrios, donde las autoridades han procedido esta mañana al desalojo de 23 vecinos de la parte baja de la urbanización Mirador del Río como medida preventiva ante el agravamiento de las condiciones meteorológicas.

El alcalde del municipio, Miguel Alconchel, junto al delegado de Seguridad Ciudadana, Antonio Dávila, han activado un amplio dispositivo de emergencia que incluye efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos y miembros del Infoca para coordinar estos desalojos preventivos y garantizar la seguridad de los afectados.

La situación en el municipio se ha vuelto especialmente delicada, lo que también ha obligado a las autoridades a cortar el acceso a la barriada de Puente Romano de Los Barrios como medida adicional de seguridad. Los servicios de emergencias hacen un llamamiento a la población para extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones adversas.

Finalmente, el desbordamiento del río Palmones ha obligado a cortar el tráfico en la Carretera Vieja que conecta Algeciras con Los Barrios (CA-9209), una vía fundamental para la movilidad en la comarca.

Las 23 personas desalojadas están siendo atendidas por los servicios municipales, que continúan monitorizando la evolución de la borrasca para determinar cuándo será seguro el retorno a sus viviendas.