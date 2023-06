Un vecino de Los Barrios se lleva los seis millones de euros del Cuponazo de la ONCE

Un vecino de Los Barrios pidió a su vendedor de la ONCE “un número de la máquina” y su cupón ha resultado premiado con la serie agraciada con los seis millones de euros que ofrece el Cuponazo cada viernes.

Alfonso Gómez, vendedor de la ONCE desde 2010, tiene su punto de venta ubicado a las puertas del centro comercial Leroy Merlín en el polígono industrial de Palmones. Este viernes era su primer día de trabajo tras una semana de vacaciones y ha tenido la suerte de dar la mayor fortuna del Cuponazo a través del terminal punto de venta por el que el cliente elige el número que desea jugar.

“No debe ser de mis clientes habituales porque a los míos les gusta más comprar el cupón preimpreso y este me pidió que lo sacara de la máquina”, decía nada más conocer que había repartido seis millones de euros a una persona. Alfonso Gómez se declara un vendedor con suerte porque en 2018 repartió cuatro millones de euros con el Extra de Navidad de la ONCE y a los pocos meses, repartió 1,2 millones en esta ocasión con un sorteo de diario.

“Yo soy positivo al cien por cien -reconoce-. Cada día que voy a la venta creo que lo voy a dar, con todo lo positivo que pueda. Por eso les digo a mis clientes que se lo lleven que les va a tocar. Pero esto ha sido un bombazo. Me van a echar en la boca -dice con humor-; unos me pondrán verde por no habérselo dado y otros dándome la palmadita. Cuando das un premio te sientes fuerte -asegura-. Soy muy feliz por haberle agraciado la vida a una persona, ojalá le haga falta, eso es lo que quiero”, ha explicado este vendedor.

En la última semana, la ONCE también ha vendido un cupón con un premio de 35.000 euros en Algeciras y ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años en Tarifa. Una buena racha en el Campo de Gibraltar.