La ONCE vende un cupón con un premio de 35.000 euros en Algeciras

La ONCE deja un premio de 35.000 euros en Algeciras, en un sorteo que ha repartido más de un millón de euros entre las provincias de Cádiz, Málaga, Huelva y Sevilla.

Según informa la ONCE en un comunicado, Juan Carlos Pérez, vendedor desde 2017, ha sido quien ha repartido los diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en su punto de venta ubicado en la calle Ganado, en El Puerto de Santa María. Uno de ellos acabó en la localidad algecireña.

Pérez, que dio otros 210.000 euros hace tres años, se ha declarado "a tope", asegurando que "no ha pegado ojo en toda la noche" y eso que "no me ha tocado a mí". "Es lo más bonito, alegrar a la gente, parece que no, pero ayuda a muchas familias que están necesitadas, y eso da mucha alegría", ha manifestado.

Continúa así, ha señalado la organización, la racha de suerte de la ONCE con Andalucía después de que el Sueldazo del sábado dejara un premio de 1,5 millones de euros en Málaga y 200.000 euros en Rute y el domingo, otros 240.000 euros en Tarifa.