El sector del aguacate andaluz se cita en Los Barrios para abordar innovación, sostenibilidad y financiación

La Asociación de Productores de Aguacates de Andalucía (Aproaga) celebrará el próximo martes 28 de octubre, a las 9:30, el III Desayuno Empresarial del Cultivo de Aguacate en el Hotel AZZ Guadacorte de Los Barrios, un encuentro que se consolida como referente para productores, técnicos, investigadores y empresas del sector. La jornada reunirá a actores clave para analizar retos y oportunidades del cultivo en Andalucía, con especial foco en sostenibilidad, digitalización y modelos de financiación.

El programa incluye ponencias de especialistas de entidades como VB Group, Syngenta, Agropeco, CAAE-Ecovalia, el CSIC y AgroBank, que abordarán cuestiones de actualidad como la bioestimulación para el manejo del estrés hídrico y la salud vegetal, la innovación aplicada al cultivo en la provincia de Cádiz, el mercado de la producción ecológica en España con foco en subtropicales, la situación del aguacate desde el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora y las opciones de financiación para nuevos proyectos. La mañana culminará con una mesa redonda sobre los retos del cultivo del aguacate en España y un aperitivo que facilitará el intercambio entre profesionales.

Aproaga subraya el objetivo de reforzar la colaboración público-privada y el intercambio de experiencias para avanzar en la sostenibilidad agronómica y económica del sector, especialmente en un contexto marcado por la gestión del agua, la eficiencia productiva y la volatilidad de mercados. El evento cuenta con el patrocinio y colaboración de empresas líderes como Agropeco, VB Group, AgroBank, Syngenta, Cadimar, Timac Agro, Brokaw, Green Focus, Reyes Gutiérrez, Agricosur, Opera Agrícultural, DNT Agro, Agroservicios, Solysur, CAAE, CLAAS, Anagan e Iberian Avocados Consulting.