Los productores de aguacates del Campo de Gibraltar, contra la "leyenda urbana" del excesivo consumo de agua

Algeciras/Para cultivar un kilo de aguacates se necesitan entre 500 y 600 litros de agua, unos 300 litros menos que las manzanas, las peras o los plátanos y casi un tercio menos que los cereales. Estos datos los maneja Water Footprint Network, una plataforma internacional sin ánimo de lucro formada por varias asociaciones dedicadas a promover la transición hacia un uso sostenible, justo y eficiente de los recursos de agua dulce en todo el mundo. Son algunas de las cifras que los productores de aguacates del Campo de Gibraltar emplean para intentar acabar con lo que consideran una "leyenda urbana": que este árbol consume recursos hídricos demasiados elevados para una sequía tan severa como la que sufre la comarca.

El agua que requiere el aguacate es muy inferior a la que se necesita para producir un litro de leche (1.020 litros) o un kilo de huevos (3.265 litros). No digamos ya para un kilo de carne de pollo (4.325), de cerdo (5.988), de oveja o cabra (8.763) y de bovino (15.415). "Incluso un kilo de nueces precisa más recursos hídricos (9.063 litros) que el aguacate", explica José Andrés Ramos Blanquer, director técnico de Agropeco, empresa especializada en este cultivo que forma parte importante de la Asociación de Productores de Aguacates de Andalucía (Aproaga).

El ingeniero agrónomo defendió la sostenibilidad de este fruto durante unas jornadas celebradas en el hotel Guadacorte Park, en Los Barrios, para calibrar la salud de un sector que asume su mala imagen pero quiere cambiarla: "Lo nuevo es a menudo desconocido y lo desconocido parece malo", asegura Ramos Blanquer, un algecireño que pasó grandes temporadas en su infancia y adolescencia en San Pablo de Buceite y por tanto ha sido destigo del cambio de cultivo en el Valle del Guadiaro, de la naranja de toda la vida al aguacate, "una transformación obligada por la rentabilidad".

Es decir, antes un agricultor llevaba a percibir 15 céntimos por un kilo de cítricos. Sin embargo, el precio medio del aguacate en la campaña 2023-24 fue de 2,58 euros el kilo, según el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía. El resultado es que en 2020 había en la provincia de Cádiz 800 hectáreas dedicadas al aguacate. Ahora hay 3.000, la inmensa mayoría en el Campo de Gibraltar, en el Valle de Guadiaro, pero también en otros puntos como Los Barrios, Benalup, Vejer, La Ina o Torrecera.

Todo ello pese a la oposición frontal de los grupos ecologistas. "Ellos consideran cualquier cambio culpable hasta que no se demuestra lo contrario, y eso queremos hacer, demostrarles que no es así. Les hemos invitado a que vengan a conocer la realidad del aguacate pero no se prestan a eso", explica el director técnico, que afirma que el sector ha experimentado en menos de cuatro años una profunda mejora con la incorporación de nuevas tecnologías que permiten optimizar el agua como nunca antes.

Del riego a pie o por inundación se ha pasado al riego por goteo, la técnica que se está empleando más en la actualidad. Permite aplicar al árbol el agua que necesita y reducir la cantidad que se necesita en tiempo real. Otra estrategia que los profesionales tienen en cuenta es la apuesta por portainjertos resistentes a la sequía. Además se utilizan sistemas informáticos que, a través de sensores de humedad inteligentes, ofrecen la posibilidad de mejorar el proceso de gestión del agua. Se trata de la llamada agricultura de precisión, basada en sistemas capaces de monitorizar todo tipo de valores relacionados con la salud y el crecimiento de las plantas. Facilitan la oxigenación de la zona radicular, el movimiento capilar del agua, la reducción de fertilizantes, el ahorro de agua e incluso la eliminación de la salinidad.

"A día de hoy las cosas se hacen muy bien. hemos pasado de tener un Seat Panda a un Ferrari en lo que se refiere a la optimización del agua, lo que no quita que hay que seguir trabajando para mejorar", subraya Ramos Blanquer, que destaca el aumento experimentado por el sector del aguacate en el Campo de Gibraltar hacia el cultivo ecológico, con controles y técnicas sostenibles. El 80% de los frutos, estima, tienen ya esta condición.

El predominio del aguacate y el proceso por el que ha sustituido a la naranja ha sacado a la agricultura de la comarca de la "Edad Media" en la que vivía hacía pocos años, aunque ya en los años 80 se cultivaba en la zona la chirimoya y este producto. Eso sí, era otra variedad con una vida más reducida y más propensión a coger infecciones de hongos, además de más complicado de compercializar por el daño que sufría durante el transporte. Ahora no, el aguacate Hass que se ha impuesto en la zona, el más rugoso, tiene una gran calidad y ha encontrado en la comarca unas condiciones óptimas para crecer y, además, en un enclave que permite a los agricultores exportarlo con facilidad y rapidez a través del Puerto de Algeciras, lo que reduce la huella de carbono. Antes, la mayoría de este fruto procedía de Perú, Chile e Israel. Ahora, se cultiva a un paso de cada casa.

Jornadas

La Asociación de Productores de Aguacates de Andalucía (APROAGA), con la colaboración de Agropeco, reunió en un desayuno informativo el jueves 12 de diciembre a más de 200 asistentes en el Hotel Guadacorte Park (Los Barrios)para informar sobre las últimas novedades del sector del aguacate. Entre las ponencias, Francisco Calvo Pérez, integrante del departamento comercial de DNT Agro, presentó un enfoque con soluciones inovadoras encaminadas a un cultivo más eficiente del aguacate y Álvaro Barrera Fernández, presidente de CAAE-Ecovalia informó sobre la situación de la producción ecológica en España. Además, Iñaki Hormaza Urroz, profesor de Investigación del CSIC en el IHSM La Mayora, dio una lección magistral sobre el cultivo del aguacate, hablando sobre sus variedades y portainjertos entre otros aspectos y Braulio Alberto Lemus Soriano, asesor y consultoro internacional Asfertglobal, informó sobre el manejo del estrés abiótico del fruto. Eloísa del Río de Ahumada, responsable de AgroBank en Cádiz y Huelva, presentó los productos existentes en su entidad para la financiación de proyectos.

La jornada culminó con una mesa redonda formada por gerentes y responsables de empresas productoras y referentes del sector en la que se debatió sobre la actualidad, rentabilidad y nuevos horizontes de mercado. Allí se puso de manifiesto la gran dimensión que está alcanzando a nivel andaluz, provincial y del Campo de Gibraltar, con la superficie actual en producción. También se resaltaron las nuevas técnicas de cultivo que ya se emplean a día de hoy, así como todos los aspectos ambientales y los aspectos sociales positivos, como la creación de empleo y la generación y distribución de riqueza.

Con respecto a la competencia de terceros países, Juan Pérez Gómez, presidente de Aproaga, destacó que los productores están sujetos por parte de la Unión Europea "a unas estrictas normas medioambientales, limitaciones en el uso de fertilizantes y fitosanitarios y del agua". Pero existe una "competencia de terceros países que tienen una normativa más laxa con costes de producción más bajos". "¿Cómo luchar contra esto?", se preguntó: "trabajando por la calidad y la creación de una marca de Andalucía o bien una marca España que se distinga perfectamente nuestro producto de otros aguacates que vienen de terceros países".

El gran competidor en estos momentos es "Marruecos, que exporta a Europa gran parte de su producción y que compite directamente con los nuestros en tiempo y mercado. En Marruecos hay menores costes laborales, no tienen el cumplimiento tan taxativo de la norma europea y esto hace que nosotros tengamos que luchar contra esta competencia que la podemos definir como competencia desleal", concluyó.

El acto contó con la presencia de Francisco Javier Rodríguez Ros, subdelegado de la Junta en el Campode Gibraltar, Miguel Fermín Alconchel, alcalde de Los Barrios, Juan Pérez Gómez, presidente de Aproaga y Francisco José Moreno García, delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz. Además acudieron los alcaldes de Algeciras, José Ignacio Landaluce; San Martín del Tesorillo, Jesús Fernández Rey; Castellar de la Frontera, Adrián Vaca; y Tarifa, José Antonio Santos, así como de numerosos miembros de corporaciones locales y técnicos de las administraciones locales, provinciales y autonómica.

El evento contó con la colaboración de distintas empresas y entidades como Agrobank, Agropeco, Mercedes Benz-Cadimar, Asfertglobal, Opera Group, CAAE-Ecovalia, Anagan, Class, DNT Agro, Syngenta, Solysur, Cloud Estudio, Euthenia Energy Group y Solia Energías Renovables.