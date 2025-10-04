Una riada de niños toma las calles de Los Barrios en su día grande

Las risas, el color y la alegría han tomado un año más las calles del centro de Los Barrios. Como cada primer sábado de octubre, la Villa ha dedicado la jornada a los más pequeños con la celebración del Día del Niño. Una fiesta instituida en 1972 en la localidad por iniciativa del recordado padre Juan José Olite y que se mantiene viva con un relevo generacional más que garantizado.

Quienes fueron niños en las primeras ediciones ya pintan canas y los que tomaron el relevo en los años 80 y 90 llevan ahora a sus hijos a las actividades que organizan el grupo parroquial de la Iglesia de San Isidro Labrador en colaboración con el Ayuntamiento. Una jornada familiar para recordar que son los niños quienes tomarán las riendas del mundo en no demasiados años con la misión de hacer de este planeta un lugar más habitable.

La jornada ha comenzado temprano. Siquiera era de día cuando el primer pasacalles infantil ha recordado a los vecinos del centro, con el sonido de los silbatos y las canciones, que los más pequeños tenían por este sábado el protagonismo absoluto en la localidad. Tras el desayuno y la presentación de los niños nacidos en el último año a la Virgen del Rosario, patrona de la localidad, el descanso del almuerzo ha servido para tomar fuerzas.

Varios niños y sus familiares en el pasacalles infantil. / VANESSA PÉREZ

A las cinco de la tarde, desde la Avenida Juan Rodríguez, el animado pasacalles ha reunido a cientos de niños y sus familiares. Como manda la tradición, prácticamente todos han acudido disfrazados de los más variopintos personajes: minions, princesas, animales o bomberos y superhéroes han recorrido el centro hasta llegar a la Plaza de la Iglesia. Allí, los juegos populares, coordinados por los monitores del grupo parroquial, han animado la tarde mientras que muchos padres se tomaban un refrigerio en el cercano Casino de Los Barrios o en el Paseo de la Constitución.