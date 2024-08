Los Barrios retira una veintena de embarcaciones abandonadas del río Palmones

Los Barrios/Por un río más limpio. El Ayuntamiento de Los Barrios ha comenzado este miércoles la retirada de una veintena de embarcaciones abandonadas y en mal estado de la ribera del río Palmones. Las labores se efectúan a través de un camión pluma contratado por la entidad local con un coste de 5.929 euros.

La recogida de las barcas, lanchas y botes se ha acometido aprovechando la marea baja, para hacer más fácil la tarea, en colaboración con la asociación Varadero, que dispone de información sobre la situación de las embarcaciones afectadas.

El equipo de trabajo prevé retirar hasta 18 embarcaciones que serán trasladadas y almacenadas en el antiguo campo de fútbol palmoneño durante varios meses para atender cualquier posible reclamación de los propietarios.

"Son embarcaciones que llevan mucho tiempo abandonadas. Vamos a intentar hacer una limpieza de todas ellas, tanto de las que podamos retirar hoy como en los próximos días. Ya lo hicimos hace cuatro años con otra veintena de embarcaciones. Hay muchísimas embarcaciones que llegan y se quedan abandonadas bien porque no tengan arreglo, porque no interesa a sus propietarios o por casos de narcotráfico. En el río no hacen nada y por eso las retiramos", ha explicado José Antonio Gómez, concejal delegado de Palmones. Gómez ha supervisado el inicio de las tareas junto a la primera teniente de alcalde, Sara Lobato, y el delegado de Deportes, Raúl Álvarez.

El camión pluma asegura una de las embarcaciones antes de ser izada. / Vanessa Pérez

Otra actuación que se está llevando a cabo es la identificación de aquellas embarcaciones que sí presentan un buen estado de conservación, pero no se hallan en uso, para el traslado de la información a la Capitanía Marítima de Algeciras con el fin de averiguar si se encuentran en regla o retirarlas, si fuera necesario.

La limpieza, que se efectúa periódicamente, persigue mantener en condiciones la imagen de las riberas del río Palmones, preservar su entorno y contribuir a una mayor seguridad.