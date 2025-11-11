La residencia de mayores San Ramón de Los Barrios se ampliará con un centro de día

La Fundación Ramón Díaz de Bustamante y Vélez constuirá un centro de día anexo a la residencia de mayores San Ramón que gestiona en Los Barrios. La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía ha seleccionado dos de los proyectos presentados por la entidad dentro de la línea de subvenciones de inversión con fines sociales en materia de obras para el ejercicio 2025. Ambos proyectos han obtenido una alta puntuación y serán ejecutados durante el año 2026.

El primero de ellos contempla la construcción de la primera fase del futuro centro de día Madre Encarnación, con un presupuesto inicial de 186.177,83 euros, dentro de un proyecto global valorado en 551.908,26 euros, cuya finalización total se estima en un plazo máximo de tres años.

Este nuevo recurso asistencial se ubicará en la finca anexa a la residencia de mayores San Ramón Nonato, propiedad de la Fundación, y ofrecerá atención diurna a 25 usuarios con servicios de transporte, comedor, fisioterapia y talleres ocupacionales, entre otros.

El nombre Madre Encarnación rinde homenaje a la fundadora de la Congregación Franciscana del Rebaño de María, cuyas religiosas llegaron a Los Barrios en 1947, desempeñando desde entonces una labor social esencial tanto en la educación como en el cuidado de personas mayores. Actualmente, una comunidad de cuatro hermanas continúa desarrollando esta labor en la residencia.

El segundo proyecto aprobado permitirá continuar la cuarta fase de ampliación y adecuación de la residencia San Ramón Nonato, con una inversión de 187.743,39 euros. Gracias a este avance, se prevé que durante el próximo año la residencia pueda incrementar en 10 el número de plazas disponibles, incorporando algunas habitaciones individuales, lo que mejorará la calidad asistencial y el bienestar de los residentes.

David Salazar Romero, secretario del Patronato de la Fundación, ha destacado que estas subvenciones se conceden con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, dentro de un proceso de concurrencia competitiva al que concurren numerosas organizaciones no lucrativas de Andalucía, muchas de ellas de mayor tamaño y recursos. Por ello, la entidad se ha mostrado muy satisfecha con la resolución de las ayudas. “De ahí nuestra satisfacción por haber logrado esta financiación, que es fruto del esfuerzo colectivo de todas las personas que conforman la Fundación”, ha señalado. Asimismo, ha recordado que la entidad cuenta desde 2022 con la Certificación de Transparencia y Buenas Prácticas, siendo una de las primeras fundaciones andaluzas en obtener este reconocimiento.

Con estos nuevos pasos, la Fundación Ramón Díaz de Bustamante y Vélez reafirma su compromiso con la atención digna, cercana y de calidad a las personas mayores de la comarca.