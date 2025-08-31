Así quedó el todoterreno arrollado por un camión en la cuneta de la A-381 en Los Barrios

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 65, en dirección a Jerez, y se saldó sin heridos

Un todoterreno quedó volcado en la cuneta este sábado por la mañana tras ser arrollado por un camión tráiler frigorífico en la carretera A-381, a la altura del kilómetro 65 en el término municipal de Los Barrios, en dirección a Jerez. El accidente no dejó heridos, ya que sus ocupantes estaban fuera en el momento de la colisión.

El vehículo se encontraba detenido en el arcén debido a una avería cuando fue embestido por el camión. El impacto provocó que el coche acabase volcado con importantes daños materiales. A pesar de la aparatosidad del siniestro, no se requirió asistencia sanitaria en el lugar, ya que no hubo lesionados.