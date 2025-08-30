Un coche parado en el arcén vuelca tras ser embestido por un tráiler en la A-381 de Los Barrios

Un coche ha volcado en la cuneta tras ser embestido por un camión tráiler frigorífico en la carretera A-381, en el término municipal de Los Barrios, en el kilómetro 65 en sentido a Jerez. El Servicio de Emergencias del 112 ha confirmado a Europa Sur que el accidente ocurrido este sábado a mediodía se ha saldado sin heridos.

Según testigos presenciales que alertaron al 112, el accidente ocurrió después de que el tráiler frigórico impactase con el vehículo, que se encontraba estacionado en el arcén de la carretera por una avería. El coche quedó volcado en la cuneta con visibles daños materiales. Afortundamente no se han registrado heridos y no ha sido necesaria la presencia de una ambulancia de los servicios sanitarios.

La Guardia Civil se ha desplazado a la zona del punto kilométrico 65 de la A-381, donde también han hecho acto de presencia trabajadores de mantenimiento de una carretera que es de titularidad de la Junta de Andalucía.