El PSOE de Los Barrios exige respuestas sobre la piscina municipal que iba a estar lista "en un mes" y lleva cerrada desde enero

La piscina cubierta municipal de Los Barrios lleva cerrada desde el 30 de enero de 2025, cuando el alcalde Miguel Alconchel anunció un cierre temporal de "al menos un mes" para acometer obras de mantenimiento "inaplazables". Casi nueve meses después, la instalación permanece clausurada sin que el equipo de gobierno haya ofrecido explicaciones públicas sobre el retraso, lo que ha llevado al PSOE a presentar una moción de control para el próximo pleno ordinario del 14 de octubre.

"Es inadmisible que, desde marzo de este año, el equipo de gobierno de Los Barrios 100x100 y el Partido Popular no haya ofrecido ninguna explicación sobre la situación de la piscina cubierta, mientras centenares de barreños continúan sin poder utilizar las instalaciones y se ven obligados a inscribirse en piscinas de otras localidades", ha denunciado este martes el secretario general y portavoz socialista, Daniel Perea.

Una obra de 350.000 euros que no termina

Lo que debía ser una intervención rápida para "garantizar la seguridad y calidad de vida de los usuarios", según palabras del propio alcalde en enero, se ha convertido en un cierre indefinido que afecta a cientos de vecinos. La obra, que tenía un coste previsto de 350.000 euros, se ha prolongado sin que el Ayuntamiento haya informado sobre posibles sobrecostes ni sobre una fecha real de reapertura.

Perea ha recordado "la importancia que tiene para muchas personas el ejercicio y el uso de la natación como parte del tratamiento de determinadas patologías". En este sentido, ha lamentado que "mientras en otros municipios del Campo de Gibraltar sus vecinos pueden disfrutar de sus piscinas cubiertas, los barreños llevan casi un año privados de ese servicio público".

El portavoz socialista ha criticado duramente las prioridades informativas del Gobierno local: "Se informa con todo lujo de detalles sobre las novedades de la feria de 2026, cuando aún no hemos pasado ni la fiesta de Tosantos, pero no se da ni una sola explicación pública —ni por parte del alcalde ni del concejal de Deportes— sobre la situación de la piscina cubierta municipal".

A través de la moción de control presentada, el PSOE espera que el equipo de gobierno aclare el estado real de las obras, cuánto tiempo más permanecerá cerrada la instalación y si actualmente está siendo utilizada por algún motivo, pese a encontrarse oficialmente clausurada.

Podemos se suma a las denuncias

Hace unas semanas, Podemos Los Barrios también denunció públicamente la situación, calificándola de "auténtico despropósito" que ha generado "un grave perjuicio" para los vecinos. Gonzalo Suárez, coportavoz de la formación morada, exigió "explicaciones claras, la publicación del coste total de la obra y una fecha real de reapertura".

Por su parte, el también coportavoz Rafael Oliva señaló la contradicción del alcalde: "Alconchel se escuda en que en la piscina no se ha realizado mantenimiento adecuado en años, lo que resulta muy gracioso pues él lleva casi 15 años en el gobierno municipal, así que se está echando las culpas a sí mismo".

El cierre prolongado de la piscina ha tenido múltiples consecuencias. Además de la imposibilidad de acceso para personas que necesitan realizar ejercicios terapéuticos, los trabajadores de la instalación han tenido que acogerse a ERTES o buscar otros empleos ante la falta de actividad.