El PSOE de Los Barrios llevará al Contencioso la cesión a Reygadas Sport del complejo San Rafael

El PSOE de Los Barrios denunciará ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo la iniciativa del gobierno municipal de Los Barrios 100x100 y Partido Popular para la concesión durante cuarenta años de los campos de fútbol del complejo San Rafael a la empresa Reygadas Sport, que desde 2021 tiene el control de la Unión Deportiva Los Barrios.

El secretario local de los socialistas barreños, Daniel Perea, ha anunciado este jueves que también litigará por el desestimiento de las alegaciones al trámite municipal de la concesión por entender que no se han fundamentado. “Esto supone algo inaudito desde que yo soy concejal; siempre me han informado del porqué no se admiten unas alegaciones presentadas por mi grupo. La Ley obliga a las administraciones a motivar sus actuaciones y decisiones y, al menos hasta ahora, no nos han trasladado justificación alguna”, según Perea.

“Alconchel está poniendo por delante el bien privado de algunos de afuera del municipio, como en la plaza de toros, en detrimento del servicio que se presta a los vecinos”, ha enfatizado Perea. Para el líder de los socialistas, Alconchel "miente deliberadamente" al firmar ante notario prometiendo que solo se presentaría a la alcaldía durante ocho años "y el punto del programa electoral en el que prometía preguntar a los vecinos sobre las inversiones a realizar, mientras que a la hora de la verdad vota en contra de una consulta popular".

Para el PSOE, Reygadas antepone sus intereses al deporte base al priorizar los entrenamientos de un equipo de Gibraltar frente a un partido oficial de infantil. Según el PSOE, el encuentro de los niños se tuvo que disputar a las 21:00 porque antes entrenó el Mons Calpe, el equipo de Reygadas Sport que compite en la Gibraltar Football League.