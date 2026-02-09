El PSOE de Los Barrios anuncia alegaciones al proyecto de construcción de las nuevas áreas logísticas

El PSOE de Los Barrios, con Daniel Perea al frente como secretario general, ha anunciado este lunes la presentación de alegaciones al borrador del proyecto de construcción de dos nuevas áreas logísticas en el término municipal, las denominadas SUS-7 y SUS-8, actualmente sometido a exposición pública. Después de haber obtenido la aprobación provisional por parte del Ayuntamiento de Los Barrios el pasado noviembre, el proyecto de sectorización se encuentra en la fase final administrativa, a expensas del visto bueno definitivo por parte de la Junta.

Los socialistas de Los Barrios han mostrado su disposición a "ayudar e informar a los vecinos que puedan verse afectados" y han criticado "que el equipo de gobierno de Los Barrios 100x100 y el Partido Popular no hayan mantenido ninguna reunión informativa previa con ellos".

Perea entiende que el equipo de gobierno "no puede seguir actuando con oscurantismo en decisiones que pueden afectar de lleno a numerosos vecinos del municipio". "El desarrollo logístico de las parcelas SUS-7 y SUS-8 podría ocasionar, en la situación actual, graves problemas a barreños y barreñas que cuentan tanto con viviendas como con negocios en la zona", sostiene.

“Agarrarse a un PGOU de 2008 porque se ha sido incapaz de aprobar uno propio en casi dos décadas es no saber adaptarse a la realidad social y urbanística del municipio, y este proyecto es un claro ejemplo de ello”, expone el líder socialista.

Desde el PSOE afean especialmente las “formas del equipo de gobierno y del señor Alconchel" en esta cuestión, "con una absoluta falta de transparencia con los vecinos, que debieron haber sido informados con anterioridad".

“Un equipo de gobierno que presenta las novedades de la Feria de 2026 en octubre del año anterior no ha visto el momento oportuno para informar públicamente de este proyecto ni de las afecciones que podría generar a los vecinos de la zona y el alcance del proyecto, así como en el estado que quedarían los huertos de ocio, que también entrarían dentro de una de las parcelas”, reprocha Daniel Perea.

El PSOE ha asegurado que registrará las alegaciones correspondientes y seguirá muy de cerca el avance del proyecto. “Seguiremos combatiendo el afán privatizador y la venta de nuestro patrimonio, como ya hemos hecho con la concesión a Reygadas, la explotación abusiva de la plaza de toros o el desarrollo del Cañuelo”, concluyen.

La familia barreña de Cortijo Grande de Caballerías cuenta con Primafrío, a través de su matriz familiar Azahar Global Capital, como socio en la promoción de este proyecto, que tiene el plan es poder comenzar las obras a lo largo de 2026.