Los Barrios proyecta la construcción de 16 viviendas sociales municipales para mayores

El Ayuntamiento de Los Barrios proyecta la construcción de un edificio con 16 viviendas sociales para mayores en régimen de alquiler. La entidad local busca así dar respuesta a un sector de la población cada vez más numeroso y que, en determinadas circunstancias, se encuentra en riesgo de exclusión social por bajos ingresos. El edificio también estará abierto a acoger a personas con movilidad reducida o necesidades especiales de habitabilidad.

El alcalde, Miguel Alconchel, ha presentado este miércoles la iniciativa que se pretende financiar con fondos propios o bien mediante subvenciones de otras administraciones. El bloque se levantará en la calle Currito de la Justa, en La Viñuela y de las 16 viviendas un total de 13 tendrán adaptación total para personas con movilidad reducida. Las otras tres también tendrán amplias prestaciones de accesibilidad.

El proyecto ha sido redactado por técnicos municipales para erigirse sobre una parcela de 370 metros cuadrados. El Ayuntamiento posee varias viviendas sociales en el edificio municipal conocido como Los Lavaderos, si bien adolecen de antigüedad y problemas de accesibilidad. La idea de este inmueble pasa también por generar comunidad entre sus habitantes. Para ello, los bajos serán adaptados para dotarlos con servicios como un comedor o zona social y una lavandería, además de dar la opción de traslado de oficinas municipales, lo que permitiría acercar la administración a la ciudadanía y dinamizar la zona.

No es la única iniciativa impulsada desde el Consistorio en materia de vivienda. Los Barrios tiene actualmente en tramitación un proyecto promovido por Guadacorte para levantar más de 500 viviendas (con 270 protegidas) junto a la Vega del Golf y Ciudad Jardín. Y también se encuentra en trámites la promoción del sector 18 en el núcleo urbano (terrenos cercanos a la promoción fallida de Alcalá Sur) en la que ya se están trabajando en las infraestructuras previas.

Y desde el ámbito público, a medio plazo se trabaja en una promoción de 64 viviendas protegidas en la Hacienda del Catalán. "Se trata de una idea aún en definición, donde estamos valorando que una parte sea vivienda protegida y la otra social", ha explicado Alconchel.

"Hay muy poca oferta de vivienda nueva en la actualidad. Con estos dos proyectos se espera dinamizar el mercado. Porque cuando se construye, también se mueve la oferta de viviendas de segunda mano. Los Barrios está acogido al decreto de la Junta para agilizar los proyectos y para bonificar en un 25% el impuesto de construcciones a los promotores", ha especificado Alconchel.