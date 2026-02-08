Los Barrios da el primer paso para recuperar su piscina de verano

El alcalde de Los Barrios mantiene la primera reunión técnica con la empresa encargada de elaborar el proyecto para recuperar la piscina de verano.

El Ayuntamiento de Los Barrios ha iniciado de forma oficial el camino para la recuperación de la piscina municipal de verano. El alcalde, Miguel Alconchel, ha mantenido un primer encuentro de trabajo con técnicos de la empresa Parovesa, adjudicataria de la redacción del proyecto que marcará el futuro de esta esperada instalación.

En la reunión también han participado la concejala delegada de Urbanismo, Sara Lobato, así como técnicos municipales, en un encuentro que ha servido para trasladar a la empresa las principales necesidades y criterios que deberán quedar reflejados en el proyecto definitivo.

Entre las prioridades planteadas por el Consistorio destaca la construcción de una piscina que pueda adaptarse a las exigencias de competición del club de natación local, lo que permitiría ampliar el uso deportivo del recinto. A ello se suma la creación de una zona infantil de carácter recreativo, pensada para el disfrute de las familias, así como la incorporación de servicios complementarios que hagan de la piscina un espacio funcional y atractivo durante la temporada estival.

El alcalde ha insistido, además, en que el nuevo complejo deberá ser un recinto plenamente accesible, totalmente adaptado a personas con movilidad reducida, garantizando un uso inclusivo y seguro para todos los vecinos.

Una vez finalizada la redacción del proyecto y tras recibir la aprobación definitiva por parte del equipo de gobierno, el documento saldrá a licitación pública para proceder posteriormente a la contratación y ejecución de las obras.

Este impulso a la piscina de verano se enmarca en la apuesta municipal por la mejora y modernización de las instalaciones deportivas. En este sentido, el anuncio llega pocos días después de la reapertura de la piscina cubierta de Los Barrios, cerrada desde enero de 2025 y que vuelve a funcionar tras una inversión superior a los 600.000 euros destinada a su renovación integral, con mejoras en la cubierta, climatización, eficiencia energética y sistemas de agua.