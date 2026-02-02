La piscina cubierta de Los Barrios reabre este miércoles

Las autoridades locales, durante la visita de este lunes a la piscina cubierta

La piscina cubierta de Los Barrios, cerrada desde enero de 2025, reabrirá sus puertas este miércoles, cuatro de febrero, tras finalizar los trabajos de renovación y mantenimiento, según ha anunciado este lunes el alcalde de la Villa, Miguel Alconchel. El Consistorio ha invertido más de 600.000 euros en la remodelación y puesta a punto del recinto.

Durante los últimos doce meses el Consistorio ha acometido trabajos como la impermeabilización completa de la cubierta, la instalación de una deshumectadora y el nuevo suministro de gas para calentar el agua, una solución más económica y limpia.

A esto se suma la renovación de cubiertas, el repintado de bancos y superficies, y la actualización de las instalaciones de agua y los intercambiadores, garantizando que la piscina esté en perfecto estado para su reapertura.

El primer edil ha verbalizado la puesta en marcha de las instalaciones tras una visita a las mismas en la que le han acompañado los concejales de Deportes y Sanidad, Raúl Álvarez y Carlos Torres.

"Tras meses de trabajos ya podemos decir que por fin nuestra piscina cubierta está en condiciones óptimas para que la disfruten todos los usuarios. No ha sido fácil, hemos tenido que comprar equipos muy costosos que se han tenido que fabricar de manera exclusiva para esta instalación y es lo que ha retrasado su reapertura", afirma Alconchel.

El primer edil aclara que "desde principios de diciembre toda la instalación estaba prácticamente terminada", pero que fue necesario esperar el correspondiente permiso tras la visita de la inspección de Sanidad.

Integrantes de la delegación de Deportes están contactando con los usuarios para anunciarles la reapertura y explicar que la piscina cubierta estará abierta "en horario laboral".