Los Barrios debate este martes el presupuesto de 2026 con una ampliación del gasto en servicios públicos y 5 millones para inversiones

El Pleno del Ayuntamiento de Los Barrios debatirá este martes el presupuesto municipal para 2026, cuyo apartado de ingresos asciende a 43.311.806,06 euros frente a 42.908.545,24 euros en gastos. La Corporación analizará el documento en una sesión extraordinaria.

El gobierno municipal que encabeza Miguel Alconchel asegura que las cuentas incluyen la ampliación en un millón de euros para la partida destinada al servicio de limpieza viaria e infraestructura verde; el nuevo contrato de mantenimiento de señalización horizontal y vertical; y el servicio de vigilancia y control del tráfico rodado en el municipio.

"Esta ampliación y mejora se une a las ya realizadas en el ejercicio anterior, con la puesta en marcha de un nuevo servicio de limpieza de colegios, de limpieza de playas, el transporte público o el mantenimiento de los parques infantiles, cuatro servicios que se han incorporado en el último año", según el gobierno local.

Las cuentas municipales también prevén un aumento del gasto en materia de personal, con 1,5 millones de euros para 2026, necesaria para cubrir la regularización de los salarios de los trabajadores municipales; un capítulo de inversiones que incluye una partida de 5 millones de euros, un millón más que el ejercicio anterior, para seguir mejorando infraestructuras; y el mantenimiento de las políticas sociales ya consolidadas.

El equipo de gobierno defiende que el presupuesto refleja "la buena situación de las cuentas del Ayuntamiento de Los Barrios", que por primera vez, no recurrirá al Fondos de Ordenación de 2026.

“Esto es posible gracias a la excelente gestión económica que estamos realizando y a que estamos siendo capaces de atraer inversiones que nos permiten disponer de más recursos para seguir pagando deuda. Ya podemos afirmar que estamos siendo dueños de nuestro destino, lejos ya de una situación muy complicada desde el punto de vista económico, que lastraba nuestra capacidad de invertir y de mejorar servicios públicos”, ha señalado el alcalde.

191 millones de deuda en el arranque del año

El Ayuntamiento de Los Barrios comenzó el año con 191.162.091,66 euros de deuda municipal. El alcalde recuerda que el Ayuntamiento abonó en 2024 un total de 16,2 millones de euros para amortizar y adelantar el pago de la deuda existente, lo que permitió bajar de los 200 millones de euros, alcanzando la cifra de 193.512.731,07 euros de deuda viva al finalizar 2024. Y tras las amortizaciones de 2025 (4 millones de euros, entre anticipadas y ordinarias), el total de la deuda se sitúa en los ya citados 191 millones.

Alconchel ha explicado que todo este nuevo escenario económico "repercutirá de forma directa en los vecinos" con la mejora de servicios y más inversiones, sino también con la garantía de que no habrá subidas de impuestos ni a corto ni a medio plazo. “Nuestro objetivo, de hecho, es, en un plazo no muy largo, empezar a bajar esa presión fiscal”, ha anunciado.