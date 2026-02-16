La coreana Hanwha recibe el visto bueno de la Junta para la construcción de dos parques fotovoltaicos en Los Barrios

La multinacional surcoreana Hanwha ha obtenido el visto bueno ambiental de la Junta de Andalucía para levantar dos plantas solares fotovoltaicas en Los Barrios, que suman una potencia cercana a los 10 megavatios (MW) y una inversión global próxima a los 8 millones de euros.

Las instalaciones, bautizadas como Poniente Solar y Sur Solar, se situarán al este del casco urbano barreño, a ambos márgenes de la carretera CA-9206 que conecta la barriada de Puente Romano con el núcleo principal y con la Estación de San Roque, como adelantó El Conciso.

Poniente Solar contempla la colocación de cerca de 13.000 módulos fotovoltaicos sobre una superficie de 13,65 hectáreas, repartidas en cuatro recintos: tres al este del río Guadacorte y uno al oeste. Aunque la potencia pico de la planta alcanza los 7 MW, quedará limitada a 4,99 MW por las condiciones de acceso y conexión a la red eléctrica. El presupuesto estimado asciende a 4,1 millones de euros.

Por su parte, Sur Solar prevé la instalación de 10.304 paneles en una extensión de 7,42 hectáreas distribuidas en dos áreas contiguas. Al igual que en el caso anterior, la potencia máxima técnica es de 7 MW, si bien la capacidad efectiva quedará restringida a 4,99 MW por el permiso de evacuación concedido. La inversión prevista ronda los 3,85 millones de euros.

Hanwha impulsa ambas iniciativas a través de la sociedad HECE Renovables, integrada en su filial Hanwha Energy Corporation Europe. En la documentación presentada ante la Administración autonómica se subraya que los terrenos seleccionados presentan elevados niveles de radiación solar directa y pendientes suaves o moderadas, factores que favorecen la ejecución de las obras. Ambos proyectos completaron el trámite de información pública sin que las alegaciones registradas hayan obligado a introducir cambios en su diseño.

Las dos plantas se desarrollarán de manera paralela, con un plazo de construcción estimado en seis meses, y compartirán infraestructuras de evacuación eléctrica. El esquema replica el planteamiento adoptado por la compañía en el vecino municipio de San Roque, donde proyecta dos parques fotovoltaicos muy próximos entre sí —Garbi y Kimchi— en la finca La Doctora.

Las instalaciones solares se ubicarán en parcelas pertenecientes a Guadacorte SA, con derecho de arrendamiento. De hecho, algunas de las islas se desarrollarán a espaldas de la planta de hidrógeno verde promovida por la propietaria de los terrenos en asociación con Coagener, la primera operativa de Andalucía y que cuenta a su vez con su propia planta solar, anexa a la planificación de Hanwha.

En el mercado español, la compañía dispone además de su comercializadora de energía renovable, Imagina Energía, puesta en marcha a finales de 2024 para dar salida a la producción de sus parques. La firma asiática anunció en su día un plan de inversión de 1.500 millones de euros en la próxima década para proyectos de autoconsumo y grandes plantas fotovoltaicas, tanto en fase de desarrollo como en construcción. Hanwha está presente en España desde 2018, cuando inició su actividad en el ámbito de los parques solares y la distribución de paneles.