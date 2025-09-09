La Policía Local de Los Barrios detiene a dos prófugos buscados por la justicia en distintos operativos de seguridad

Agentes de la Policía Local de Los Barrios, adscritos al Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP).

Agentes de la Policía Local de Los Barrios, adscritos al Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP), han detenido en los últimos días a dos personas sobre las que pesaban requisitorias judiciales en vigor. Ambos arrestos se produjeron dentro de dispositivos de seguridad desplegados en el municipio con el objetivo de prevenir la delincuencia.

La primera intervención tuvo lugar en los accesos al término municipal. Durante un control rutinario, los agentes identificaron a un individuo que, tras la consulta de antecedentes, resultó tener en vigor una orden de búsqueda, detención y personación emitida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Algeciras por un presunto delito contra la seguridad vial.

El segundo arresto se produjo en la urbanización Guadacorte, durante un dispositivo de patrullaje a pie. Los policías localizaron a cuatro personas cuya actitud levantó sospechas y, tras realizar registros superficiales, hallaron sustancias estupefacientes. Uno de los individuos mostró un gran nerviosismo e intentó confundir a los agentes facilitando datos falsos sobre su identidad.

Las comprobaciones posteriores permitieron descubrir que sobre él pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Jerez de la Frontera, por un delito de tráfico de drogas, concretamente cocaína.

Los dos detenidos, junto a las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del Puesto Principal de la Guardia Civil de Los Barrios.