La Policía Local de Los Barrios disuelve una concentración ilegal de coches en Palmones por maniobras temerarias

La Policía Local de Los Barrios ha intervenido este fin de semana para disolver una concentración no autorizada de vehículos en el polígono de Palmones, donde se estaban realizando maniobras temerarias y se había congregado un numeroso grupo de personas, generando riesgo para la seguridad vial y el orden público.

El aviso llegó al Centro de Emergencias 112 a través de numerosas llamadas de conductores que alertaban de la situación. Según informaron fuentes municipales, los testigos describieron maniobras peligrosas y gran afluencia de vehículos en una zona próxima a varios locales de ocio y restauración, un entorno especialmente sensible por la presencia habitual de peatones y tráfico intenso durante las noches y fines de semana.

Tras recibir el aviso, agentes de la Unidad adscrita al 092 se desplazaron de inmediato al lugar. Una vez allí, procedieron al desalojo de la zona para garantizar la seguridad de los asistentes y del resto de usuarios de la vía.

La intervención se prolongó durante unos 40 minutos, y concluyó sin incidentes de gravedad. Como resultado, los agentes tramitaron diversas denuncias por reformas de importancia no autorizadas en vehículos, así como por infracciones contempladas en la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Desde la Jefatura de la Policía Local se destacó que este tipo de actuaciones forman parte de la labor constante de prevención de la siniestralidad vial y protección de la ciudadanía, especialmente en zonas de ocio donde la conducción negligente o temeraria puede tener consecuencias graves.

Asimismo, el cuerpo policial recordó su compromiso con la “tolerancia cero” frente a la conducción temeraria y apeló a la responsabilidad individual al volante, en línea con los valores promovidos por la Dirección General de Tráfico (DGT). “La seguridad vial es una responsabilidad compartida; respetar las normas salva vidas”, subrayaron desde la Jefatura.